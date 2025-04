Arriva il Giro a Matera. E allora facciamo promozione da una scatola rosa

Gaetano Plasmati oltre a pedalare con i piedi (ovvio) lo fa anche con la testa, visto che ha in corpo migliaia di chilometri percorsi in bicicletta per dimostrare che si possono raggiungere luoghi inediti, dove sostenibilità, paesaggio, cieli puliti, prodotti della buona tavola, artigianato sono una risorsa non ben sfruttata o non lo è affatto. E allora una scatola rosa, per i patiti di anglicismi una pink box, posta in piazza a Matera ma anche nelle altre tappe dei ”girini” possono essere aperte per promuovere il territorio, in attesa del Giro d’Italia. Manca poco alla tappa del 14 maggio, Ceglie Messapica – Matera, che toccherà anche i comprensori di Montescaglioso, Ginosa e Bernalda. E allora- come riportato nel post sulla pagina social di Gaetano- perchè non aprire quella scatola (con i colori del Giro), con le immagini di viaggio nella Terra di Mezzo. Viaggi lenti e sostenibili e senza pedalata assistita…E se non ti conviene, pedala! Risponde secco Gaetano. Lui alla ”Terra di Mezzo” che si sta spopolando per le tante responsabilità di quanti continua a far nulla o a restare indifferenti, per invertire la rotta. Bisogna sognare in rosa. E Plasmati quella maglia continua a indossarla, meritatamente.