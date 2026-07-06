Arretrano, Nicoletti e Telesca nella classifica di gradimento dei Sindaci del Sole 24 Ore

Oggi, il Sole 24 Ore, pubblica la nuova edizione del Governance Poll, il censimento annuale sul consenso ai sindaci da parte dei propri cittadini realizzato da Noto Sondaggi. Il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, alla sua prima misurazione si colloca all’83° posto, mentre il primo cittadino di Potenza, Vincenzo Telesca, si colloca al 41esimo posto. Ambedue arretrano rispetto al consenso con cui sono stati eletti. Telesca cala di 10,9 punti percentuali, con il 54 %, rispetto al 64,9% con cui fu votato, pur rimanendo tra i 74 amministratori su 92 che hanno superato la soglia del 50%. Nicoletti, non solo perde il 4,3%, rispetto al 51,3% del consenso con cui fu eletto appena un anno fa, ma si colloca nelle parti finali della graduatoria con il 47%. “Il Governance Poll, ovviamente, -specificano sul quotidiano- non è una simulazione di voto, per la semplice ragione che per esempio mancano i concorrenti. La sua funzione è piuttosto quella di misurare il rapporto fra il sindaco e i propri concittadini, influenzato da un’infinità di fattori che mescolano scelte amministrative, capacità di comunicazione ma anche le condizioni economiche e sociali della città. Da questo punto di vista, il carotaggio mostra qualche smottamento nel consenso generale dei sindaci: a raggiungere il 50% sono 74 amministratori su 92, cioè l’80%, mentre l’anno scorso la stessa condizione riguardava l’85% degli “esaminati”. Difficile trarre un’indicazione univoca da questi dati. Ma è chiaro che i sindaci spesso si trovano a giocare lo scomodo ruolo di parafulmine anche su temi su cui hanno competenze solo indirette, a partire dalla sicurezza: che a ogni fatto di cronaca vede il sindaco finire sul banco degli imputati senza troppo sottilizzare sul ruolo dello Stato e sulle possibilità effettive di intervento del Comune.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.