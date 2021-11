Amministrazione comunale che cambia infiltrazioni di acqua che ritrovi, negli ipogei di piazza San Francesco d’ Assisi. Le immagini sono eloquenti e le hanno commentate in tanti, al negativo, durante la serata per la presentazione del cortometraggio ” La grande stagione” dedicata alla promozione in C2 del Matera calcio di 30 anni fa. E gratta gratta, dalla riqualificazione della piazza con l’individuazione dell’ingresso al foyer dell’auditorium ”Raffaele Gervasio” , gli interventi di riparazioni della pavimentazione della piazza sono stati tanti. Ma non se ne è mai venuti a capo. Tanti soldi spesi ma l’acqua continua a penetrare. Del resto anche le pareti tufacee mostrano i segni dell’umidità. La questione passa inevitabilmente al settore lavori pubblici del Comune di Matera e al neo assessore Sante Lomurno, perchè si metta mano a perizia e interventi. Ci vorrà tempo. Per ora sotto con stracci e secchi…