Arrestato 57enne di Nova Siri per detenzione a fini di spaccio di droga

La polizia di stato -come rende noto la Questura di Matera– “ha arrestato, in flagranza di reato, un 57enne di Nova Siri per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’attività di polizia giudiziaria è stata svolta dagli investigatori della Squadra Mobile che, nel corso di un’attività finalizzata al contrasto del traffico e spaccio di droga nel comune lucano, sono intervenuti per un approfondito controllo dopo aver notato strani movimenti, sia nei pressi dell’abitazione sia di un bar di proprietà dell’indagato.

Gli agenti lo hanno fermato e, dopo averlo controllato, hanno rinvenuto un panetto di hashish di gr.100 e due bustine di cocaina, contenuti all’interno di una borsa a tracolla.

L’operazione è proseguita con la perquisizione dell’abitazione dell’uomo, dove è stato rinvenuto un cipollotto di cocaina da 10 gr., oltre a materiale da taglio e di confezionamento delle dosi e a un bilancino di precisione.

La droga è stata sequestrata e l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere, in attesa del giudizio di convalida.”

