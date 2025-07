Arrestato 23enne a Matera per spaccio e detenzione armi

La polizia di stato di Matera ha reso noto di aver “tratto in arresto un 23enne materano per i delitti ipotizzati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, di detenzione di arma clandestina e di detenzione abusiva di armi.

Gli agenti delle volanti che, tra gli altri, hanno anche il compito di controllare i soggetti che, in alternativa al carcere, sono ristretti presso il loro domicilio, durante l’effettuazione di detto servizio presso l’abitazione di un giovane, residente a Matera, si avvedevano dell’atteggiamento particolarmente insofferente di quest’ultimo, percependo, contestualmente, il tipico odore di sostanza stupefacente.

Supportati dall’immediato intervento del personale della squadra mobile, i poliziotti procedevano alla perquisizione dell’abitazione, individuando, come prima cosa, nascosto nel box doccia, un altro giovane, ospite non autorizzato.

Nel corso della perquisizione, venivano, inoltre, rinvenuti e sottoposti a sequestro diversi tipi di sostanza stupefacente (hashish, marijuana, eroina, cocaina), per complessivi 100 gr circa, due flaconcini di metadone, materiale per il taglio e confezionamento della droga, bilancini di precisione e la somma di circa 7 mila euro in banconote di piccolo taglio.

Venivano, altresì, recuperate, in un mobiletto della cucina, una vecchia arma di cui non era leggibile la matricola e una pistola scacciacani priva di tappo rosso.

Per il giovane si sono aperte le porte del carcere.”

