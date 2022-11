Arredo urbano e immagine. Al lavoro per il centro storico

Regole? Quante ne volete. C’è la Commissione per la tutela del paesaggio (bando 2021), ma è tutt’altra cosa. E c” Il Regolamento , legato alla legge 771/86 sul recupero dei rioni Sassi e arredo urbano, come potrete riscontrare dalla pagina web del Comune sulle disposizioni generali https://www.comune.matera.it/amministrazione-trasp/disposizioni-generali/atti-generali/item/383-regolamenti-comunali, integrato da ordinanze stagionali. Ma manca una ”armonizzazione” su tipologie, materiali, colori, dimensioni e localizzazione di gazebo, piattaforme e altri elementi di arredo che favoriscono l’accoglienza a Matera dei visitatori. Da parte degli operatori c’è voglia di fare, abbellire, ma il colpo d’occhio d’insieme desta a volte perplessità- come osserva con attenzione il concittadino Antonio Serravezza- citando un personaggio famoso (ci piacerebbe sapere chi?) che ha riscontrato questa incongruenza. Mettere ordine, rivedere, consigliare e per farlo occorre che il compito sia affidato a figure che abbiano contezza della storia della città e che sappiano metterne in risalto le peculiarità. Una commissione del ”buon gusto urbano” dedicata solo a questo aspetto, composta da figure di enti locali e degli stessi operatori che spesso hanno lamentato i tempi lunghi per una autorizzazione. Vecchio problema. Gli organici sono quelli che sono e spesso non ci sono figure che abbiamo requisiti per valorizzare immagine e fruizione della città. Dibattito aperto.L’arredo urbano e la fruzione dei servizi sono una scommessa dell’offerta turistica cittadina, che sconta l’assenza – voluta da anni- di un piano strategico del turismo, affidato a professionalità ed esperienze che lavorino a tempo pieno nel settore. Se ne riparlerà, forse, in altra stagione. Forse…



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Un personaggio famoso dopo la sua prima visita nella città dei Sassi, dopo essersi guardato intorno ha chiesto se il Comune, in accordo con Sovrintendenza e tutti gli altri uffici, abbia approfondito il tema della tutela delle piazze e strade del centro storico, che sono un bene monumentale. Sarebbe bene che il Comune proponesse uno studio di modelli di gazebo da adottare in maniera uniforme d parte dei ristoratori e bar in modo da armonizzare il tutto. Anche d’inverno, nelle giornate soleggiate, è un piacere stare a mangiare o bere ma i gazebo devono essere armonizzati con i luoghi in cui installarli e per non oltre sei mesi all’anno. In inverno ci sono posti all’interno. Non ci sono più restrizioni per il Covid. E’ necessario il rilancio del centro storico, fra cui un regolamento che disciplini il posizionamento dei dehors per le attività pubbliche che operano nel cuore cittadino, la revisione del piano parcheggi per consentire un accesso agevole e anche gratuito nelle ore dello shopping per non contribuire alla desertificazione della città. Fermare il degrado di alcune zone con forti iniziative. Forse, negli ultimi anni, ci siamo dimenticati del tema della tutela del centro storico e dei Sassi che sono il nostro “bene monumentale”



N.b le foto del servizio sono allegate alla nota di Antonio Serravezza