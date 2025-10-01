Armi e droga in casa. Arrestati a Matera padre e figlio

Non è la prima volta che le forze dell’ordine, in questo caso la Polizia di Stato, sequestrano armi e droga, con conseguente arresto dei possessori che ”difendono” quella attività redditizia in maniera inequivocabile. E una carabina assemblata artigianalmente,che ricorda un modello del secolo scorso, con il corredo di canne modificate -da quanto appare dalla foto- consente all’occorrenza di far capire a terzi che non si scherza. A corredo del piccolo arsenale anche una scacciacani priva del tappo rosso e munizioni di vario calibro. Padre e figlio, rispettivamente di 54 e 18 anni, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi clandestine. In casa, dopo una paziente attività di indagine, sono stati sequestrati circa 170 grammi di droga tra cocaina e hashish e danaro contante.



COMUNICATO STAMPA

Matera: la Polizia di Stato arresta padre e figlio per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per detenzione illegale di armi clandestine

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato un 54enne e il figlio 18enne, entrambi residenti in città, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per detenzione illegale di armi clandestine.

Nell’ ambito di attività info investigative, finalizzate alla prevenzione e repressione del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti della Squadra Mobile decidevano di monitorare un’abitazione situata nella zona sud della città, in quanto a conoscenza di un andirivieni sospetto da parte di soggetti conosciuti come assidui assuntori.

Approfittando dell’arrivo di un giovane che, rimasto in attesa per alcuni minuti davanti al cancello di ingresso, veniva raggiunto da un coetaneo, uscito dall’abitazione, i poliziotti procedevano al controllo.

Con scatto fulmineo, però, uno dei due ragazzi rientrava in casa, barricandosi all’interno ed allertando gli altri occupanti.

Fortunatamente, dopo giorni di appostamenti, gli agenti erano comunque in grado di entrare in casa attraverso la saracinesca del garage, lasciata sempre aperta durante il giorno.

Nella camera da letto, sita al piano superiore, sorprendevano padre e figlio nel tentativo di disfarsi della sostanza stupefacente, prontamente recuperata nel giardino sottostante.

La perquisizione dell’abitazione ha permesso di sequestrare 90,87 grammi di cocaina, 78,51 grammi di hashish, un fucile realizzato artigianalmente privo di matricola, una carabina priva di matricola, 5 cartucce per fucile calibro 12, una pistola scacciacani priva di tappo rosso completa di caricatore contenente n. 6 cartucce, 11 cartucce sfuse calibro 9, la somma di 805,00 euro, oltre a materiale per il frazionamento e il confezionamento della droga.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due uomini sono stati associati alla locale casa circondariale.