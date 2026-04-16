Armato di coltelli semina il panico a Bernalda. Preso e denunciato dai Carabinieri

Degrado sociale? I segnali e,purtroppo, concreti ci sono anche dalle nostre parti, segno di un malessere o di un disagio sui quali il legislatore continua a far nulla. Occorre intervenire sulle cause, ma ci si ripiega sempre sull’inasprimento delle pene che lascia il tempo che trova… Per fortuna l’Arma c’è e interviene , come accaduto a Bernalda (Matera), per individuare e denunciare un uomo di 25 del luogo,con l’accusa di porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere. Il giovane, armato di coltelli, aveva seminato il panico tra i passanti durante le ore serali. La telefonata al ”112” di alcuni cittadini ha consentito di avviare le ricerche, insieme a personale della Polizia, che hanno consentito di rintracciare l’uomo e di sequestrare due coltelli da macellaio della lunghezza di 21 e 42 centimetri.



I CARABINIERI DENUNCIANO UN VENTICINQUENNE PER PORTO ABUSIVO DI COLTELLI DA MACELLAIO

Matera. I Carabinieri della Compagnia di Pisticci hanno denunciato, in stato di libertà, un venticinquenne residente a Bernalda, ritenuto responsabile del reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

L’uomo, già noto e segnalato per reati contro il patrimonio, in orario serale, circolava a piedi per il centro della cittadina lucana, seminando panico fra i passanti perché impugnava due grossi coltelli. I cittadini hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri al “112” e così sono scattate le ricerche dell’uomo, insieme al personale del Commissariato di PS, che grazie alla collaborazione di alcuni residenti, hanno consentito di rintracciarlo presso il suo domicilio.

Nel corso della conseguente attività di perquisizione, sono stati rinvenuti due coltelli da macellaio, di quarantadue e ventuno centimetri di lama che sono stati sottoposti a sequestro.

Dopo le formalità di rito, l’uomo, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Matera, è stato denunciato per la suddetta ipotesi di reato.

È importante precisare che gli accertamenti compiuti finora sono comunque nella fase delle indagini preliminari e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

