Arma dal cuore campano… in servizio a Matera

E per due ufficiali in servizio nella Città dei Sassi, come il Ten. Col. Erich Fasolino e il Ten. Col. Gianfranco Di Sario, il ricordo delle proprie origini e dei luoghi dove si è operato è una conferma che stima, professionalità e spirito di abnegazione , restano nel cuore delle comunità locali.Concetti riportati ,sulla propria pagina facebook, dall’emittente Telenuova di Pagani (Salerno) con un breve testo, che cita le comuni origini natie dei due ufficiali (Torre del Greco) e il servizio prestato a Battipaglia e a Salerno, prima di arrivare a Matera la città dei rioni Sassi. E la foto che li raffigura è tratta proprio da quel luogo antico, simbolo della gente della tenacia della genta del Sud, che il Comando provinciale ha scelto per celebrare la festa dell’Arma.



Dalla pagina fb di Telenuova

Nella foto il Ten. Col. Erich Fasolino e il Ten. Col. Gianfranco Di Sario, entrambi napoletani di origini (Torre del Greco), salernitani di adozione (il primo ricordato quale brillante Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Nocera Inferiore prima e amato Comandante della Compagnia di Battipaglia poi, l’altro in servizio al Nucleo Investigativo di Salerno e poi al NAS sempre di Salerno), ed oggi entrambi in servizio a Matera, la Città dei Sassi, dove il Ten. Col. Fasolino comanda il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale mentre il Ten. Col. Di Sario dirige la Compagnia.