Arma ”Benemerita” . Formazione digitale per over 65 in Caserma

Sono i paradossi del BelPaese, in ritardo sulla strada dell’innovazione con la banda larga che per ora dimentica – a macchia di leopardo- i centri dell’interno e con la popolazione che ha superato gli anta che sa usare poco o affatto computer, tablet, se non per ”navigare” a vista, sbirciare i social ma facendo attenzione nel non incappare in incontri indesiderati. Certo se qualcuno, e parliamo del ”Pubblico”, avesse insegnato loro e per tempo che il computer e il tablet servono anche per cercare di ridurre i tempi per fruire di servizi di pubblica utilità (un certificato anagrafico, la prenotazione di una visita medica, pagare una imposta ecc) la vita sarebbe meno dura. Senza dimenticare le ”ottuse” richieste di utilizzare lo ”spid”, posta certificata, APPlicazioni e altri rompicapo… Ci ha pensato la ” Benemerita”, di nome e di fatto, a spendere parte del suo tempo con l’avvio di incontri per la alfabetizzazione digitale. In cattedra giovani carabinieri che sulla ‘rete’ vanno come in autostrada, ma rispettando il Codice.., e dall’altra padri o nonni che hanno i capelli bianchi o li hanno persi. Si comincia dall’Abc e niente paura se fate un errore. A scuola di va per imparare e un ripasso a casa non guasta, se ci sono figli o nipoti a dare una mano. Prima lezione, e per tre settimane, domani 14 giugno presso la Compagnia Carabinieri di Tricarico. Ai novelli ”Internauti” buona navigazione con tanto buon senso e rispettando le regole. Bucanieri e pescecani, nel mare magnum di internet, sono sempre in agguato…



TRICARICO (MT): PROGETTO DI FORMAZIONE DIGITALE PER GLI ANZIANI PRESSO LA LOCALE COMPAGNIA DEI CARABINIERI

Si terrà presso la sede della Compagnia dei Carabinieri di Tricarico un importante progetto di “Formazione degli anziani all’uso del digitale – Diventare Cittadino Digitale” realizzato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Leonardo e la Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine. L’iniziativa risponde all’esigenza di ridurre il digital divide anagrafico del Paese, riducendo gli ostacoli all’accesso a Internet da parte delle fasce sociali più anziane, e vuole contribuire a rafforzare il senso di sicurezza della popolazione, migliorando il rapporto di fiducia tra cittadini e Istituzione. Il corso, articolato su tre settimane, sarà a titolo gratuito ed è destinato a persone con oltre 65 anni di età e residenti in Comuni con meno di 8.000 abitanti.

La formazione, che sarà svolta dai formatori di Leonardo con i responsabili dell’Arma dei Carabinieri, verterà sulle seguenti aree di competenza:

– le competenze di base della cittadinanza digitale;

– l’accesso ai servizi pubblici via Internet;

– i rischi digitali e le contromisure.

Il progetto vuole realizzare un programma formativo che faccia acquisire ai partecipanti, tutti ultra 65enni di solito con minori abilità informatiche, le seguenti competenze:

– saper usare un dispositivo atto alla navigazione su Internet;

– saper installare e usare sui vari dispositivi il software necessario all’accesso alle applicazioni che forniscono i servizi via Internet;

– saper usare le applicazioni accessibili via Internet che forniscono i servizi;

– sapersi difendere dai rischi che si corrono usando servizi accessibili via Internet;

– conoscere i diritti e i doveri derivanti dalla cittadinanza digitale;

– saper comunicare in modo adeguato ed efficace mediante i sistemi fruibili via Internet;

– saper valutare l’affidabilità di una fonte di informazioni su Internet.



I partecipanti saranno suddivisi in classi, diversificate in relazione al loro attuale livello di competenza (livello base e livello avanzato) che sarà determinato attraverso uno specifico questionario di valutazione delle competenze digitali, con postazioni di lavoro singole per ogni partecipante. Durante le attività formative sono previsti, inoltre, specifici interventi da parte dei responsabili dell’Arma dei Carabinieri sull’allarmante fenomeno delle truffe in danno di anziani e di persone sole, volti a sensibilizzare le fasce più deboli della popolazione sempre più spesso vittime di tali azioni criminose che determinano una grande frustrazione e un preoccupante disorientamento dovuto al senso di insicurezza nel continuare ad affrontare la quotidianità. La data di partenza del corso è fissata per domani 14 giugno.