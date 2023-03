Aristeo da Pomarico. Dell’albergo diffuso

POMARICO – Aristeo, chi era costui? Per la prima volta ne ho scritto nel 2018. Per l’ultima nel a dicembre 2020. Qualche giorno fa, ad un tratto, dopo gli scatti con il professionista materano Paolo Irene, architetto che non disdegna cantare e fratello dell’anche più noto Nando, attore in ultimo della fiction “Imma Tataranni, sostituto procuratore”, l’annuncio dell’accordo siglato fra il sindaco di Pomarico, Francesco Mancini, il presidente ed ad “Terre di Aristeo”, Antonio Miele e Saverio Lamiranda per “il protocollo della proposta di albergo diffuso da realizzare a Pomarico nell’ambito del Progetto Pilota Terre di Aristeo in Basilicata ‘il turismo esperenziale di comunità’, un progetto pilota per il ripopolamento e la rigenerazione dei borghi e dei paesi lucani”. L’albergo diffuso. Idea tutt’altro che nuova. Epperò sempre sviluppata dall’idea, anzi dal bisogno forse, di utilizzo a fini turistici delle case vuote ristrutturate nei paesi abbandonati; oppure almeno nei pezzi di paese lasciati in qualche modo all’inutilizzo. Il lancio dell’idea punta a “150 unità abitative (9mila metri quadrati), localizzate nel centro storico, oltre a spa, biblioteca, teatro, palestra, ristorante, per un investimento di 40 milioni di euro”. Ché “il Progetto Pilota Terre di Aristeo prevede la realizzazione, complessivamente, di almeno 2mila ‘unità di accoglienza turistica’ prevalentemente attraverso l’adeguamento, la ristrutturazione e l’ampliamento di strutture esistenti in oltre 30 comuni lucani di cui sei in provincia di Matera (oltre Pomarico, Matera, Gorgoglione, Policoro, Scanzano Jonico e Tursi) che diventeranno ‘Destinazioni turistiche’”. Fra Mancini e Terre di Aristeo la relazione risale anche a prima del 2018. Sempre nell’ottica della volontà di ripartire, esigenza diventata anche più pressante dopo la frana di corso Vittorio Emanuele e zone limitrofe del 2019 (sotto il rione Castello inquadrato nei radar di questa forma di sviluppo): “quale opportunità per rilanciare il centro antico, le case dismesse, favorire il ripopolamento. (…) una proposta di attrazione ed ospitalità che intendiamo attuare con Terre di Aristeo e i Comuni limitrofi facendo rete per proporre un soggiorno prolungato con al centro Matera”. Perché, appunto, si penserebbe ad un itinerario che abbia a Pomarico una particolare qualità di ospitalità, valorizzi le risorse artistiche e storiche, enogastronomiche con i prodotti “Deco”, ma che abbracci l’intero comprensorio. Insomma pare che i fondi tanto attesi stiamo per giungere a destinazione, a questo punto. A favorire il solito marketing territoriale, intanto. Dove il soggetto privato è quello che aveva firmato da un bel po’ un protocollo di intesa con la Regione Basilicata e già promosso il sistema di “Comunità turistica metapontina” e di promozione dell’Alto Bradano. Tre anni or sono il primo cittadino pomaricano mi aveva spiegato che per partire sarebbero servito disporre di almeno 40 o 50 unità immobiliari del rione Castello. Per dar vita a un circuito di “turismo integrato”. Premesso che i proprietari degli immobili hanno sempre due scelte davanti a loro. Partecipare, per far parte del circuito, servendosi di un sostegno economico per mettere a nuovo il proprio bene. Eventualità che piace maggiormente al primo cittadino pomaricano. O vendere. Allora si puntava a 5 milioni di euro per Pomarico. Ma come si può dare forza all’idea, chiedevo all’epoca, se pezzi importanti del Castello sono tutt’ora inaccessibili, diverse unità sono state sgomberate e altre zone sono da consolidare intanto per l’incolumità e la pubblica sicurezza? Forse nel programma è previsto di sistemare tutto. Magari dando le prime risposte concrete, più che allo sconosciuto ancora Aristeo, al Comitato “Salviamo Pomarico” e al resto della comunità cittadina.