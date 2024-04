Arieccoci. Turista si fa male sul percorso 406. Serve vigilanza

La passerella in legno ( e tale si chiama, come abbiamo spiegato in altre occasioni)sul torrente gravina è stata riportata in piena efficienza, dopo gli interventi manutentivi ma resta il problema della vigilanza sul percorso 406 che porta nel parco della murgia materana. Informazioni da potenziare ( plurilingue) agli accesi da Porta Pistola e dalla Murgia, per evitare -come accaduto a una turistica tedesca- che qualcuno si faccia male. Ma non basta. Il percorso va presidiato ed è opportuno che si arrivi a un biglietto di ingresso, per sostenere i costi. Altrimenti continueremo a segnalare gli interventi dei vigili del Fuoco. E anche quello è un costo…

L’intervento dei vigili

del fuoco

Intorno alle 13,30 di martedì 16 aprile la squadra della Sede Centrale del Comando di Matera è intervenuta per soccorrere una donna di 28 anni di origini tedesche nei pressi del ponte di legno che collega i Sassi al Belvedere nel Parco della Murgia Materana, sul sentiero che porta al Torrente Gravina.

La donna, in seguito ad una rovinosa caduta, non era nelle condizioni di rientrare, pertanto si è reso necessario l’intervento degli operatori dell’elicottero Drago 55 dei Vigili del fuoco che hanno provveduto a trasportare la malcapitata presso il nosocomio materano.

Sul posto i sanitari del 118.