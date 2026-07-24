ArgoJazz incontra il mercato di Campagna Amica: sabato 25 luglio al Porto degli Argonauti di Pisticci

Sabato 25 luglio il mercato di Campagna Amica di Coldiretti Matera approda al Porto degli Argonauti di Pisticci in occasione di ArgoJazz 2026, per una serata dedicata alle eccellenze agroalimentari lucane, alla musica dal vivo e alla valorizzazione del territorio.

L’appuntamento di sabato parte, dalle ore 19 a mezzanotte, quando il porto turistico ospiterà il mercato degli agricoltori di Campagna Amica. I visitatori potranno acquistare direttamente dai produttori una selezione di prodotti a chilometro zero, genuini e di stagione, espressione della qualità e della biodiversità dell’agricoltura lucana. Ad accompagnare la serata saranno le note del Menzella Marelli Jazz Quartet, protagonista di un’esibizione live inserita nel programma di ArgoJazz, rassegna che ogni estate anima il Porto degli Argonauti con appuntamenti dedicati alla musica jazz. L’iniziativa, promossa da Coldiretti Matera e Campagna Amica, in collaborazione con il Porto degli Argonauti, punta a valorizzare le produzioni agricole del territorio, favorendo l’incontro diretto tra produttori e consumatori in un contesto che coniuga cultura, turismo ed enogastronomia.