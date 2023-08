Area camper a Lanera? Va attrezzata(almeno una parte) e con tutti i servizi

E’ nata come area parcheggio, davanti alla sede della Regione e del perenne cantiere del campus universitario, ma via via è diventato uno spazio utilizzato anche dai camperisti. E la presenza di quella categoria di turisti itineranti non può che far bene all’economia locale. Del resto quello spazio è funzionale, al rione Lanera, e a ridosso della cinta del centro storico che divide via Lucana dall’accesso ai rioni Sassi, a piazze, musei e chiese. Ma occorre provvedere ad attrezzare con tutti i servizi del caso l’area destinata ai camperisti, delimitando quello spazio dal parcheggio. A segnalare la questione è ancora una volta Antonio Serravezza, che si è fatto interprete delle segnalazioni di amici che hanno viaggiato in mezzo mondo dapprima con roulotte al seguito e poi con le case viaggianti. E’ una questione di immagine, di funzionalità, organizzazione che va risolta. Va anche ricordato che la città è dotata di spazi attrezzati per camperisti gestiti da privati, lungo le principali strade di accesso a Matera. Nell’area urbana abbiamo due incompiute in attesa di gestione ( pecca di tante opere pubbliche) legate a progetti rimasti sulla carta, per questo o quel motivo. Ricordiamo gli spazi attrezzati di via Nino Rota al rione Serra Rifusa e in via dei Normanni nel Parco del rione Serra Venerdì.



LE RICHIESTE DEL CAMPERISTA SERRAVEZZA

L’Amministrazione non può restare immobile davanti ai problemi che si stanno creando con l’arrivo di tanti camperisti. Il parcheggio libero di via Carlo Levi deve essere utilizzato solo da autoveicoli e vietato ai camper oppure dividere il parcheggio in due zone. La prima parte potrebbe essere utilizzato solo dalle auto limitando una seconda parte con una recinzione leggera e con l’entrata organizzata con una sbarra e rilascio di biglietto che dovrebbe servire al pagamento per l’uscita. Una cosa molto semplice ma dedicata ad un certo tipo di turismo che ha esigenze di acqua, fogna, elettricità e raccolta differenziata di immondizia. Attualmente molti di questi servizi vengono scaricati sui cittadini che sono stufi di fare, abbastanza diligentemente la differenziata e si vengono aumentare ogni anno la tassa della Tari.



Il mini parcheggio per camper a Serra Venerdì non è agibile e sinceramente non è adatta per i camper visto il via vai continuo di automezzi di via dei Normanni. Il parcheggio camper di Serra Rifusa? Non pervenuto. Io sono per un parcheggio camper delimitato e a pagamento così come la tassa da far pagare a tutti i bus turistici che giungono in città. Regoliamo Matera così come vengono gestite tutte le mete turistiche italiane. Ormai Matera ha bisogno di più fondi per gestire la città e per mostrare ai turisti una città pulita e organizzata.