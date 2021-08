Squadre dei vigili del fuoco di Matera e Potenza al lavoro, con l’apporto di un elicottero che effettua decine di lanci di acqua per attenuare le fiamme, scoppiate a ora di pranzo di mercoledì 4 agosto nella discarica di rifiuti di borgo La Martella. Un fumo nero, che si è attenuato, in parte, ma con un pericolo costante per tutto quello che è finito nell’aria e che – complice il vento- ha destato pericolo lungo il versante che da Picciano va verso Altamura, come ha scritto in una breve nota il sindaco della Leonessa di Puglia Rosa Melodia. Arpab al lavoro,con un sistema di rilevazione per le successive analisi di furani e diossine.



Non è finita. Anche perchè il fuoco continuerà ad ardere ancora per ore o per giorni, anche per capire quali sono state le cause che hanno procurato l’incendio. Finora tutte le ipotesi sono possibili. Il problema discarica c’era e resta, nonostante il progetto di bonifica di Invitalia www.invitalia.it in corso. Le preoccupazioni sono datate e ricordiamo le proteste dei martellesi per i cattivi odori (eufemismo) del passato e le richieste per trasferirla e chiuderla. Il resto è storia d’oggi. Ma la questione, appena possibile, va risolta una volta per tutte, valutando quello che si sta facendo e si dovrà fare. Si susseguono, intanto, prese di posizioni e interrogazioni che pubblichiamo di seguito.



INCENDIO LA MARTELLA, REGIONE BASILICATA STA GIÀ VALUTANDO EFFETTI

Nell’immediatezza dell’incendio avvenuto a Matera in località “La Martella”, si comunica che il Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata è stato in continuo contatto con l’ARPAB che è immediatamente intervenuta sul posto con la squadra di emergenza e reperibilità per le prime misure di individuazione dei possibili effetti dell’incendio. Sul luogo dell’evento si è stabilito, sulla base del modello di dispersione, la disposizione dei deposimetri e dei radielli per la raccolta delle deposizioni da inviare successivamente ad analisi per la determinazione dei furani e delle diossine.



LA NOTA DELLA REGIONE SU ARPAB

Nel contempo si stanno acquisendo e verificando i dati registrati senza soluzione di continuità e real time dalla centralina di qualità dell’area, ubicata nelle immediate vicinanze dell’impianto oggetto di incendio.

Il Direttore tecnico Scientifico di ARPAB è attualmente in Prefettura per il Comitato di sicurezza pubblica indetto nell’immediato dal Prefetto di Matera per le opportune azioni di gestione dell’evento.

“La Regione Basilicata è in prima linea per capire gli effetti dell’incendio, assicurare la popolazione attraverso rilevazioni oggettive che possano fornire dati trasparenti sulla salute dell’aria e dei luoghi. L’immediatezza dell’intervento è in questi casi fondamentale e ringrazio i tecnici ARPAB e tutto il Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, per l’impegno che stanno profondendo insieme alle altre autorità presenti”, afferma in una nota l’Assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Gianni Rosa.



LA NOTA DEL COMUNE DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

INCENDIO PRESSO LA DISCARICA DI LA MARTELLA, INVITO A COMPORTAMENTI PRECAUZIONALI

Arpab e vigili del fuoco stanno monitorando le matrici ambientali

Intorno alle ore 13,15 di oggi si è sviluppato un incendio presso la piattaforma di trattamento dei rifiuti di La Martella, causando una vasta colonna di fumo denso dovuta alla probabile combustione di materiale plastico. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco, personale dell’Amministrazione comunale e dell’Arpab.

A scopo precauzionale, al fine di preservare la cittadinanza da possibili rischi dovuti alle esalazioni generate dall’incendio e in attesa di ricevere il verbale di intervento effettuato dai vigili del fuoco e la relazione dell’Arpab, gli abitanti dei borghi e delle zone di Matera Nord, nonchè quanti si trovino nei pressi della zona industriale e delle contrade adiacenti alla strada provinciale per Gravina sono invitati a tenere chiuse le finestre delle abitazioni e delle attività commerciali e industriali, e a tenere in casa gli animali domestici.

Arpab e vigili del fuoco stanno effettuando il monitoraggio delle matrici ambientali, al fine di tenere costantemente sotto controllo l’eventuale livello di inquinamento.

Lo scorso 15 luglio l’area della discarica è stata consegnata alle imprese esecutrici dei lavori di bonifica per conto di Invitalia.



Matera, 4 agosto 2021LA NOTA DEL SENATORE SAVERIO DE BONISINCENDI, DE BONIS: “FIAMME DISCARICA ‘LA MARTELLA’ POTREBBERO NON ESSERE DI ORIGINE NATURALE”

“Seguo con attenzione la notizia dell’incendio scoppiato oggi nella discarica di ‘La Martella’, alle porte di Matera. I vigili del fuoco sono al lavoro da ore per domare le fiamme, insieme all’Arpa, alla Guardia forestale, alla Polizia, alla Protezione civile e alle altre forze dell’ordine. Da prime informazioni raccolte pare che si debba escludere l’origine naturale. Il rilascio di fumi può essere nocivo per la salute dei cittadini e per l’ambiente, e proprio per questo motivo sono state già disposte misure per la rilevazione di eventuali contaminanti. Sono in contatto costante con il Prefetto di Matera per conoscere l’evoluzione dell’incendio. In ogni caso, auspico vivamente che sia ultimata in tempi celeri la bonifica della discarica, soggetta a infrazione comunitaria dal 2017”.

Lo ha dichiarato il senatore Saverio De Bonis a proposito dell’incendio divampato oggi nella discarica di “La Martella”, nei pressi di Matera



LE RICHIESTE DEL CONSIGLIERE NICOLA CASINO

Poco fa il Capogruppo di Forza Italia,

Nicola Casino, ha depositato una interrogazione al Sindaco di Matera, Domenico Bennardi e all’assessore all’ambiente e alla Sostenibilità, Lucia Summa, riguardante l’incendio occorso in data 4 agosto 2021 presso l’area destinata a discarica comunale di La Martella.

In particolare, Casino INTERROGA il Sindaco di Matera, quale primo responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio, e, l’assessore al ramo, Lucia Summa, per conoscere:

1. quali misure di sicurezza, nelle more dell’annunciata azione di bonifica dell’area (il cui avvio è stato annunciato in data 20 luglio 2021), sono state adottate da codesta amministrazione comunale, per evitare fenomeni, potenzialmente dannosi per la salute dei cittadini, come quello che si è verificato in data 4 agosto 2021;

2. quali azioni volte a limitare rischi per la salute pubblica dei cittadini – nelle ore immediatamente successive al propagarsi della c.d “nube nera” verso l’area abitata (in particolare, Borgo La Martella e Matera Nord), sono state intraprese ufficialmente dal Sindaco, nelle sue vesti di garante della salute dei cittadini.

L’interrogazione muove i passi, infatti, dall’annuncio effettuato in data 20 luglio 2021 -in combinato disposto dall’assessore Summa e dal Sindaco Bennardi- , mediante il quale, questi ultimi, annunciavano l’avvio dell’opera di bonifica della discarica di La Martella.

In data 4 agosto 2021 si è verificato un incendio di vaste dimensioni presso la discarica comunale sita in località La Martella.

A parere del Consigliere, l’azione di bonifica di un’area così delicata, dal punto di vista dell’impatto ambientale e delle possibili ripercussioni sulla salute dei cittadini, comporta necessariamente la messa in sicurezza della stessa attraverso la predisposizione di tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di eventi -come quello occorso- che, di fatto, comportano concreti ed attuali rischi per la salute dei cittadini.