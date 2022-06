Archivio web della Memoria dei Sassi pronto. Ora va usato e condiviso

Due anni di lavoro per un progetto andato a buon fine, avviato dalla giunta guidata da Raffaello De Ruggieri e concluso dall’attuale guidata da Domenico Bennardi, per offrire alla città e alla comunità internazionale di studiosi,appassionati, cittadini che non sanno, agli smemorati di maniera, un ”Archivio” dalle notevoli potenzialità di utilizzo e valorizzazione che comprende il corposo materiale ”classificato” con un suo ordine dal fotografo e ricercatore materano Augusto Viggiano, in mezzo secolo di attività. E a scorrere le pagine web del sito www.archiviostoricodeisassi.it composto da 10 raccoglitori, 956 fogli e 44667 tra scatti, diapositive, files video, audio si tocca con mano…quanto, con tanta lungimiranza e caparbietà ha fatto Augusto con tanto amore per il territorio, con sequenza certosina. Il resto lo hanno fatto altri, dopo il 2017, data di acquisizione (donazione e acquisizione) di quel patrimonio iconografico che è tanta parte della storia di Matera, della Basilicata e non solo. Merito di quanti, con intuizione, dedizione, pazienza hanno consentito di raggiungere questo primo risultato che ora deve fare rete e coinvolgere quanti devono custodire – ma con applicazioni di buone pratiche- quanto osservato e fotografato da Viggiano. E con il senno di poi ci saremmo risparmiati alcune pagine grigie di malastoria urbana a valle di Matera 2019. Se l’Archivio fosse stato fruibile nei mesi scorsi forse, chissà, avremmo evitato quella pagina buia, fatta di responsabilità e irresponsabilità, delle devastazioni operate a Murgia Timone. Ma tornerà utile, auspichiamo, per dar seguito a quell’ordine del giorno approvato in consiglio comunale quattro mesi fa, seguito al lavoro della commissione speciale.



E poi non dimentichiamo le potenzialità di un altro archivio da catalogare e digitalizzare legato al lascito del giornalista e scrittore Leonardo Sacco, erede della esperienza di Comunità di Adriano Olivetti ( la dicitura di ”bene comune” riportata tra virgolette in delibera resta una forzatura ad usum) per il borgo La Martella e per la pianificazione urbanistica e sociale degli anni Cinquanta.



Ed è di buon auspicio quanto riportato nella home page del sito www.archiviostoricodeisassi.it con una frase di Umberto Eco tratto dal discorso “Contro la perdita della memoria” tenuto a New York il 21 ottobre 2013 all’assemblea dell’Onu.”…In un mondo in cui si è tentati di dimenticare o ignorare troppo, la riconquista del nostro passato collettivo dovrebbe essere tra i primi progetti per il nostro futuro’. Condivisibile e da attuare nel reale, quando si fa riferimento a storia, identità e ruolo della città .

Il contenuto dell’archivio, per il quale si possono organizzare anche convegni, mostre(anche nella casa del cinema, quando aprirà) itinerari, progetti, dovrà servire anche a questo. Del resto basta sfogliare… Troverete ambienti dei rioni Sassi, paesaggi di Basilicata, protagonisti della politica nazionale, da Spadolini a Colombo, opere d’arte e artisti come Josè Ortega, protagonisti come Angela Melato e Gianmaria Volontè di film girati a Matera come ”L’albero di Guernica” di Francisco Arrabal o ”Il Cristo si è fermato a Eboli” di Francesco Rosi e la corposa documentazione del concorso internazionale di idee sul recupero degli antichi rioni di tufo, svoltosi tra il 1974 e il 1977 e tra questi anche il progetto di un giapponese, giunto fuori tempo, ma suggestivo o visionario se preferite con i Sassi circondati dall’acqua.



Sono alcuni degli oltre 45.000 scatti fotografici, di negativi e altro – tra il 1973 e il 2001- dell’archivio appartenuto al fotografo Augusto Viggiano, che il Comune di Matera ha fatto digitalizzare e reso disponibile sul sito www.archiviostoricodeisassi.it. Se ne è parlato nel corso della conferenza stampa in Municipio che ha visto gli interventi del sindaco Domenico Bennardi, degli assessori alla Cultura Tiziana D’Oppido e all’Innovazione Angelo Cotugno, del presidente di commissione Nicola Stifano.



Gli amministratori, che hanno ringraziato la precedente Amministrazione per aver attivato il progetto e la struttura comunale per aver portato valore aggiunto al progetto, hanno evidenziato le potenzialità dell’Archivio che potrebbe entrare in quel formidabile contenitore del passato destinato a far parte della rete di dati Unesco e delle ‘’teche Rai’’ . Ma c’è spazio, come ha evidenziato il sindaco, anche per altri. E questo è senz’altro un ottimo elemento di visibilità e di fruizione, a patto che si lavori anche a progetti con ricadute nel reale. Ci vuole tempo. E tanto, due anni, ce ne è voluto alla società Selecta di Matera, come ha ricordato Michele Cosola che ha avuto in passato l’opportunità di lavorare con Augusto Viggiano nella digitalizzazione di foto utilizzate in lavori editoriali. Selecta , ha portato a compimento il progetto in due anni di tempo. L’investimento ha fruito di di risorse per 110.000 euro con la legge n.77/2006 sulla fruizione dei siti Unesco italiani, con una intesa tra Ministero per i Beni culturali e Amministrazione comunale. Ci sono altri tre progetti da portare a tempo, per la stessa filiera, e il Comune è determinato a farlo.



L’archivio della memoria contiene scatti, negativi in bianco e nero e a colori, di un periodo compreso tra il 1973 e 2001, ordinati dallo stesso Viggiano che aveva ceduto i lavori (in parte acquistati dal Comune e per il resto donati) nel 2017. Un lavoro che ha appassionato, e per tanti motivi, un tecnico ‘’storico’’ dell’ Ufficio Sassi. Quel Claudio Montinaro, con la passione per la musica, che conosce bene il territorio e per aver collaborato e non poco al progetto di Audiobox con Pinotto Fava nella Prima Repubblica. E Claudio ha ricordato il seme gettato dall’allora giovane architetto materano Domenico ‘’Mimmo Fiore’’ affinchè si conservasse, classificasse e valorizzare tutta la produzione progettuale e non solo, relativa ai rioni Sassi e alla città in generale. Citazione che ha accomunato l’opera di Augusto Viggiani al contributo di Aldo Musacchio che nel 1971 , con il gruppo ‘’Il Politecnico’’ realizzò uno studio socio economico intitolato ‘’ Una città meridionale fra sviluppo e sottosviluppo. Rapporto su Matera’’. Pagine aperte sull’Archivio multimediale della memoria dei Sassi, delle fonti storiche, che potrà portare – dopo il varo di un regolamento- anche a introiti per l’Amministrazione comunale, che è proprietario di quel patrimonio.



Per avere i files in alta definizione contattare il Comune con richiesta all’indirizzo di posta certificata comune.matera@cert.ruparbasilicata.it, allegando il form da scaricare . Per dettagli sui costi e sulle modalità di utilizzo si rinvia alla deliberazione della giunta comunale. ufficio.sassi@comune.it o ufficio cultura.comune.mt.it

Fin qui l’ufficialità della conferenza stampa, che ha avuto uno scambio di ‘’precisazioni’’ a conclusione degli interventi dei giornalisti, tra gli amministratori comunali e l’avv Mariateresa Vena, ex consigliere comunale nella passata giunta guidata da Raffale De Ruggieri, che ha ricordato il ruolo svolto e l’apporto dato nel portare avanti il progetto anche dai consiglieri comunali Paolo Manicone e Antonio Sansone, quest’ultimo fotografo impegnato nella fotografia del territorio. Riconoscimenti e ‘’forza delle idee’’ sul sito web, a parte, sarebbe opportuno (perché già accaduto in passato) che si trovino forme e momenti per dare il giusto rilievo per quanti si sono spesi e si spenderanno per la città. Il sindaco Domenico Bennardi ha detto che intende organizzare un convegno. Bene. Pronti con la scaletta dei relatori e invito aperto a tutti. La memoria è anche questo.



L’INTERVENTO DELL’EX CONSIGLIERA MARIATERESAVENA

Sono qui oggi grazie alla stampa che ha divulgato la notizia della presentazione

dell’Archivio digitale di Augusto Viggiano e non certo perché sia stata invitata

dall’amministrazione comunale che, inspiegabilmente, ha selezionato i meritevoli e

ha informalmente e appena ieri invitato solo uno dei tre consiglieri del precedente

governo cittadino che hanno promosso questa iniziativa, insieme al sindaco de

Ruggieri, nella convinzione della sua validità e del contributo che Viggiano meritava.

E sono qui non per rivendicare pubblicamente un riconoscimento, non ho mai

aspirato alle vetrine, e molti dei presenti potranno confermarlo, ma perché volevo

acquisire personalmente e direttamente quanto più forte sia il timore del confronto e

della lealtà intellettuale rispetto all’imbarazzo di dare a Cesare quel che è di Cesare.

Per di più a riprova dell’intento solo culturale che ci ha ispirato e spinto a realizzare

questo meraviglioso lavoro, è la circostanza che quando abbiamo ideato e avviato il

progetto non tutti i tre consiglieri facevano parte della maggioranza, quindi l’idea non

ha mai avuto un connotato “politico” o di schieramento, tutt’altro; ed è proprio nella

stessa ottica che avrebbe dovuto ragionare la nuova amministrazione.

Quindi, se oggi questa amministrazione può presentare, ingiustamente come propria,

questa iniziativa è per merito di Paolo Manicone, Antonio Sansone, della qui presente

e dell’avv. De Ruggieri che, come un ragno con la trama, hanno tessuto i rapporti e

tutti i passaggi per arrivare al risultato digitale del grande archivio di Viggiano.

Ci tengo a dire che dal 2017 in poi i promotori di questa iniziativa si sono spesi

incessantemente per realizzarla e non certo per vanagloria, ma come un continuum

nel solco della cultura della nostra città che ha avuto il riconoscimento Europeo di

capitale, riconoscimento involgarito nel DUP di questa amministrazione ad

“ubriacatura” e quindi ad “acqua passata”. C’è da inorridire di fronte a tali epiteti che

offendono peraltro un consigliere dell’attuale maggioranza che ne è stato il

promotore, mi riferisco ovviamente a Francesco Salvatore.

Ho letto nel testo integrato nella parte narrativa dei riconoscimenti, su cui vi invito a

soffermarvi, che il completamento di questo lavoro è stato possibile per la “sensibilità

e l’attenzione” “non per nulla scontate”, poste in campo dal sindaco Bennardi e

dell’assessore D’Oppido e mi sono chiesta se fossero la sensibilità o l’attenzione non

scontate, o piuttosto, come sta accadendo per tanti imponenti progetti purtroppo

bloccati e che potrei elencare, la volontà di attribuire valenza e importanza a quanto

la precedente amministrazione ha orgogliosamente avviato nel solo ed esclusivo

interesse della città.

Vi ringrazio per l’attenzione e la sensibilità !!!

Matera, 13 giugno 2022 avv. Maria Teresa Vena (già consigliere comunale)