Architetture fragili. Un seminario sul ‘patrimonio’ di Matera del ‘900

A parlarne in un seminario gli Ordini degli Architetti paesaggisti e conservatori e degli Ingegneri di Matera, in collaborazione con il Do.co.Mo.Mo,sezione Basilicata e Puglia, Comune di Matera ,con il patrocinio del Dipartimento per l’innovazione umanistica, scientifica e sociale dell’Unibas in programma venerdì 30 gennaio, alle 9.30, presso il salone della Camera di commercio che,guarda caso, abbiamo scelto con una immagine a corredo di un servizio sul primo censimento dell’architettura del ‘900 nella Città dei Sassi https://giornalemio.it/cronaca/68-motivi-per-tutelare-gli-edifici-della-matera-del-900/. E nel programma ci sono tanti spunti (ci sarà anche l’esperienza barese) che potrebbero portare al recupero e alla valorizzazione di tanti spunti del passato. Uno sguardo a buone pratiche e cultura del passato per progettare, riqualificare quelle città a misura d’uomo, donna, bambino, anziani e di altre fasce sociali che devono poter amare e vivere i luoghi che li ospitano. E Matera, come riporta la foto della locandina, ci sono manufatti, contenitori come li chiamano alcuni, si è in attesa -per esempio- di poter aver un luogo di inclusione e cultura di pregio come il Teatro Duni. Ma a patto che sia pronta per tempo – come per tante opere pubbliche-una forma di gestione duratura. Buon lavoro.
IL PROGRAMMA
ARCHITETTURE FRAGILI.
IL PATRIMONIO DELL’ARCHITETTURA DEL ‘900 A MATERA
Venerdì 30 gennaio 2026 | Ore 9.30
Auditorium Camera di Commercio | Via Lucana, n.82 – Matera
SALUTI
Antonio Nicoletti
Sindaco del Comune di Matera
Laura Mongiello
Assessore all’ambiente e alla transizione energetica della Regione Basilicata
Francesco Panarelli
Direttore del Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale
dell’Università degli Studi della Basilicata
Pantaleo De Finis
Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Matera
Teresa Bengiovanni
Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera
MODERA
Giuseppe Sicolo
Assessore all’Urbanistica del Comune di Matera
INTRODUZIONE
Antonello Pagliuca
Università degli Studi della Basilicata – Vicepresidente D.I. | Sezione Basilicata e Puglia ETS
INTERVENTI
Giovanna Cacudi
Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata
EFFICACIA E LIMITI DEL SISTEMA VINCOLISTICO DELL’ARCHITETTURA MODERNA
Giovanna Iacovone
Università degli Studi di Basilicata – Vicesindaco del Comune di Bari
LE ARCHITETTURE MODERNE DI BARI DA TUTELARE, UNA NORMA PER LA SALVAGUARDIA
Mauro Sàito
Presidente D.I. – Sezione Basilicata e Puglia ETS
LA TUTELA DELL’ARCHITETTURA MODERNA A MATERA
CONCLUSIONI
Amerigo Restucci
Istituto Universitario Architettura Venezia
MATERA: ANTICA CITTÀ’ MODERNA
