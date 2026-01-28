Architetture fragili. Un seminario sul ‘patrimonio’ di Matera del ‘900

A parlarne in un seminario gli Ordini degli Architetti paesaggisti e conservatori e degli Ingegneri di Matera, in collaborazione con il Do.co.Mo.Mo,sezione Basilicata e Puglia, Comune di Matera ,con il patrocinio del Dipartimento per l’innovazione umanistica, scientifica e sociale dell’Unibas in programma venerdì 30 gennaio, alle 9.30, presso il salone della Camera di commercio che,guarda caso, abbiamo scelto con una immagine a corredo di un servizio sul primo censimento dell’architettura del ‘900 nella Città dei Sassi https://giornalemio.it/cronaca/68-motivi-per-tutelare-gli-edifici-della-matera-del-900/. E nel programma ci sono tanti spunti (ci sarà anche l’esperienza barese) che potrebbero portare al recupero e alla valorizzazione di tanti spunti del passato. Uno sguardo a buone pratiche e cultura del passato per progettare, riqualificare quelle città a misura d’uomo, donna, bambino, anziani e di altre fasce sociali che devono poter amare e vivere i luoghi che li ospitano. E Matera, come riporta la foto della locandina, ci sono manufatti, contenitori come li chiamano alcuni, si è in attesa -per esempio- di poter aver un luogo di inclusione e cultura di pregio come il Teatro Duni. Ma a patto che sia pronta per tempo – come per tante opere pubbliche-una forma di gestione duratura. Buon lavoro.



IL PROGRAMMA

ARCHITETTURE FRAGILI.

IL PATRIMONIO DELL’ARCHITETTURA DEL ‘900 A MATERA

Venerdì 30 gennaio 2026 | Ore 9.30

Auditorium Camera di Commercio | Via Lucana, n.82 – Matera

SALUTI

Antonio Nicoletti

Sindaco del Comune di Matera

Laura Mongiello

Assessore all’ambiente e alla transizione energetica della Regione Basilicata

Francesco Panarelli

Direttore del Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale

dell’Università degli Studi della Basilicata

Pantaleo De Finis

Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Matera

Teresa Bengiovanni

Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera

MODERA

Giuseppe Sicolo

Assessore all’Urbanistica del Comune di Matera

INTRODUZIONE

Antonello Pagliuca

Università degli Studi della Basilicata – Vicepresidente D.I. | Sezione Basilicata e Puglia ETS

INTERVENTI

Giovanna Cacudi

Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata

EFFICACIA E LIMITI DEL SISTEMA VINCOLISTICO DELL’ARCHITETTURA MODERNA

Giovanna Iacovone

Università degli Studi di Basilicata – Vicesindaco del Comune di Bari

LE ARCHITETTURE MODERNE DI BARI DA TUTELARE, UNA NORMA PER LA SALVAGUARDIA

Mauro Sàito

Presidente D.I. – Sezione Basilicata e Puglia ETS

LA TUTELA DELL’ARCHITETTURA MODERNA A MATERA

CONCLUSIONI

Amerigo Restucci

Istituto Universitario Architettura Venezia

MATERA: ANTICA CITTÀ’ MODERNA