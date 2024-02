Architettura del ‘900. A Matera c’è tanto da preservare…

E l’iniziativa del 23 febbraio a Matera del Do.co.mo.mo sezioni Puglia e Basilicata (per i non addetti ai lavori è una associazione che ha come obiettivo la documentazione, la conservazione e la valorizzazione degli edifici e dei complessi urbani del Novecento) è di quella davvero stimolanti per far aprire occhi e orecchie a quanti, a cominciare dagli enti locali, sanno poco della storia della città e rischiano di offuscare o cancellare pezzi di città che per mano di progettisti ma anche di amministratori ”illuminati” hanno guardato al futuro della Città dei Sassi e del Piano… Cosi architettura, urbanistica, con tutte le implicanze sociali, economiche e culturali del Novecento sono un patrimonio da preservare, tra gli esempi di ”buone pratiche” per una città moderna. E il programma degli ”Itinerari di architettura” offre l’occasione per un disegno di città che, oltre alla cornice, deve riportare su tela disegno, colori, dimensioni e prospettive…Di carne al fuoco ce n’è tanta e gratta gratta c’è da aggiungere situazioni che continuano a destare perplessità. Tra questi il progetto di Parco del Campo nell’area dello stadio ”XXI Settembre – Franco Salerno, per il quale sono state presentate non poche osservazioni e con tanti segni del Novecento: dall’ingresso monumentale dello stadio ” Luigi Razza” alla stazione di servizio Agip di via Annunziatella che rientra nel novero degli impianti progettati dall’architetto Mario Bacciocchi. Meriterebbe di essere annoverata, come suggerisce da Vienna l’arch. Angelo Stagno, nel Do.co.mo.mo e lo stesso valga per l’edificio dell’ex Genio Civile di via Passarelli, gli edifici dell’ex ”bagno del sole” che ospitano la scuola alberghiera di via Castello. E’ un mettere le mani avanti…prima che sia troppo tardi. E qui ci piace ricordare, come ha fatto qualche giorno fa, l’architetto Luigi Acito nel corso di una visita al cantiere, per il vincolo di salvaguardia apposto sul teatro Duni, progettato dall’architetto Ettore Stella, che rischiava di diventare un supermercato.Fu un intervento lungimirante e provvidenziale, visto che oggi è in corso un progetto di restauro e riqualificazione.



ITINERARI DI ARCHITETTURA DEL ‘900

INCONTRI SULLA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL’ARCHITETTURA MODERNA

AULA MAGNA CAMPUS UNIVERSITARIO – UNIBAS – via Lanera 20 – MATERA

23 FEBBRAIO 2024

ore 9.30 – 13.00

Moderatore

Antonello Pagliuca

(Università degli Studi della Basilicata – Vicepresidente D.I. – Sezione Basilicata e Puglia ETS)

Saluti istituzionali

Aldo Corcella

(Università degli Studi della Basilicata – Direttore del Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo)

Antonella Guida

(Università degli Studi della Basilicata – Coordinatore del Dottorato “Cities and Landscape”)

Maria Valeria Mininni

(Università degli Studi della Basilicata – Coordinatore del Corso di Studi in Architettura)

Domenico Bennardi

(Sindaco Città di Matera)

Interventi

Chiara Rizzi e Antonio Guerrieri

(Università degli Studi della Basilicata – Corso di Studi in Architettura)

STUDI IN CORSO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO MARCELLO FABBRI

Mauro Sàito

(Presidente D.I. – Sezione Basilicata e Puglia ETS)

STRATEGIE CULTURALI PER LA REDAZIONE DI SCHEDE NORMA A TUTELA DEI BORGHI MODERNI

Luigi Acito

(Progettista incaricato)

IL PROGETTO DI RESTAURO DEL CINEMA TEATRO DUNI DI ETTORE STELLA

Amerigo Restucci

(Istituto Universitario Architettura Venezia)

L’ARCHITETTURA MODERNA A MATERA:

TUTELA E POTENZIALITÀ DELLE ARCHITETTURE MODERNE IN PERICOLO

Conclusioni

Angela Colonna

(Università degli Studi della Basilicata – Professore di Storia dell’Architettura