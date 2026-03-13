Architetti Matera: al via la IV edizione del Premio “Beniamino Contini – In viaggio per l’Architettura”

E’ online da qualche giorno il bando per il Premio “Beniamino Contini – In viaggio per l’Architettura”, promosso dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Matera, giunto alla sua quarta edizione. L’iniziativa, dedicata alla memoria dell’architetto materano Beniamino Contini, è rivolta agli iscritti all’Ordine e intende promuovere il valore del viaggio come esperienza fondamentale di conoscenza, ricerca e crescita professionale per l’architetto.

Viaggiare per studiare l’architettura significa infatti osservare direttamente città e paesaggi, confrontarsi con contesti culturali diversi e approfondire il rapporto tra progetto, territorio e società. Un’esperienza che da sempre rappresenta uno strumento privilegiato per ampliare lo sguardo del progettista e alimentare curiosità, sensibilità e spirito critico. Il premio nasce proprio con questo obiettivo: trasformare la memoria in occasione di ricerca e formazione, offrendo agli architetti l’opportunità di vivere il viaggio come momento di studio e di confronto con realtà architettoniche significative.

Il concorso prevede l’assegnazione di un premio destinato a sostenere un viaggio di studio dedicato all’architettura, durante il quale il vincitore potrà approfondire opere, contesti e temi rilevanti per la disciplina. L’esperienza dovrà essere successivamente restituita alla comunità professionale attraverso materiali documentali e un report multimediale, contribuendo alla diffusione e alla condivisione della conoscenza architettonica. Il Premio “Beniamino Contini” si conferma così un’iniziativa culturale significativa per la comunità professionale, capace di unire memoria, ricerca e formazione, rafforzando il legame tra esperienza diretta dei luoghi e crescita della cultura del progetto.

Calendario

• Pubblicazione del bando: 27 febbraio 2026

• Scadenza presentazione elaborati: 28 marzo 2026, ore 23:59

• Realizzazione del viaggio studio: entro il 31 agosto 2026

• Consegna del report e dei materiali prodotti: entro il 31 agosto 2026

Il bando completo e la documentazione sono disponibili sul sito dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Matera:

https://www.architettimatera.it/premio-beniamino-contini-in-viaggio-per-larchitettura-iv-edizione/