Archeoclub Matàr : percorso formativo dedicato alle periferie

Avrà inizio l’8 settembre 2024 il percorso formativo dedicato alle periferie materane con una escursione sul Colle Timmari tra foreste di leccio e panorami mozzafiato, concludendo con la visita ad un vicino vulcanello di argilla, un curioso fenomeno di natura geologica, tipico della Fossa Bradanica. Durante l’itinerario, di notevole interesse naturalistico e culturale, il geologo Mario Montemurro illustrerà le molteplici peculiarità della collina: dalle origini alle Formazioni geologiche che la caratterizzano.

Le attività, organizzate dall’Archeoclub Matàr sono realizzate in collaborazione con Cna Matera, pongono l’attenzione alle periferie materane nell’ottica di una valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico del territorio materano nel suo insieme.

Il percorso è suddiviso in tre giornate dedicate rispettivamente al Colle Timmari ( 8 settembre ), al Santuario di Picciano (6 ottobre) e al borgo di Venusio (3 novembre) , ognuna caratterizzata da una tematica differente.

Per informazioni e prenotazioni chiamare ai seguenti numeri telefonici 3333691224 e 327 868 3328.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.