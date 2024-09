Araneo (M5S) in viaggio nella sanità lucana, prima tappa ospedale di Venosa

E’ iniziato ieri, dal presidio ospedaliero distrettuale (POD) di Venosa, il viaggio che -Alessia Araneo – Consigliera regionale (M5s Basilicata)- come spiega in una nota ha “deciso di intraprendere nella sanità lucana”. A tal fine scrive di aver “richiesto al direttore generale dell’Azienda Sanitaria di Potenza, dott. Maraldo, al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale, dott. Spera, e al direttore generale dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Basilicata, dott. De Fino, di poter visitare tutti i presidi ospedalieri presenti sul nostro territorio.” Al momento solo “Il dott. Maraldo ha prontamente risposto e ieri mattina ci ha accolti a Venosa. Una visita meticolosa e indubbiamente proficua, che ci ha consentito di interagire direttamente con il personale medico e infermieristico, nonché di toccare con mano e di saggiare punti di forza e criticità del presidio ospedaliero venosino. Un presidio che vanta laboratorio analisi, servizi di riabilitazione e di lungodegenza importanti fino ad arrivare all’oculistica e alla centrale operativa territoriale (COT) di tutta avanguardia. Luci, queste ultime, faticosamente tenute accese grazie all’abnegazione di medici, infermieri e tutto il personale sanitario che, per dedizione alla professione, provano a prestare il migliore servizio possibile, malgrado l’ostinata carenza di personale. Una carenza che interessa più figure, a partire da quella del nefrologo e del radiologo.” Al termine della visita, scrive ancora Araneo “Presi gli appunti di viaggio, abbiamo ribadito che tutta la nostra azione politica è volta a mettere in sicurezza e a potenziare la sanità pubblica, erogata attraverso il servizio sanitario regionale, che deve avvalersi delle strutture private accreditate a completamento e rinforzo della propria opera. La sanità pubblica deve tornare a garantire accesso universale, qualità delle prestazioni a beneficio dei pazienti e attrattività per il personale che vi opera. Se così non sarà e se le politiche, a partire da quelle nazionali a finire a quelle regionali, continueranno a definanziare la sanità pubblica, tra non molto il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sarà sostituito dalle assicurazioni private e l’acronimo SSN si leggerà Senza Soldi Non si cantano messe, con buona pace dell’art. 32 della Costituzione. Ancora grazie al dott. Maraldo per la generosa disponibilità al dialogo e al confronto e a tutto il personale medico e infermieristico incontrato, per le mani tese, per gli occhi stanchi ma accoglienti e per quel caparbio desiderio di continuare a rendersi utili per la collettività. Adesso, dovere della politica è quello di consentire loro di farlo. Non c’è più tempo.” “In attesa di altre risposte -conclude Araneo- da parte dei direttori, le prossime visite interesseranno i presidi di Maratea e di Lauria.”

