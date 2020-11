La fila tra i tanti che sono all’ospedale di Policoro ( Matera) la fa il figlio Vincenzo, che ha pensato bene di preservare suo padre 85enne, tenendolo in auto in attesa del turno per fare quel benedetto tampone per virus a corona. Niente drive in all’americana come fatto in altri centri della Basilicata, ma l’accesso in un locale tutti in fila in attesa del turno. Loro sono venuti da Pisticci, dopo il nulla di fatto di ieri, insieme ad altri compaesani che un ospedale a Tinchi ce l’hanno. Sono comunque ritornati intorno alle 7.00 di oggi, martedì 10 novembre, ma c’era già una bella fila e con la pazienza per l’attesa che è una variabile indipendente, senza dimenticare i rischi di contagio che possono verificarsi vista la ”eterogeneità” della casistica epidemica o potenziale (sani, sintomatici, asintomatici) di quanti dovranno sottoporsi a tampone. Vincenzo, che ci ha inviato queste fotte, non si capacita come a nessuno dall’assessore regionale, alla dirigenza locale non sia venuto in mente di far effettuare a domicilio i tamponi.” Eppure il personale c’è e se non basta si facciano convenzioni- ci dice- ma garantiamo ai cittadini di fare i tamponi in sicurezza. Se siamo finiti nella zona arancione è colpa anche anche di queste scelte che sono incomprensibili e sbagliate”. Vincenzo attende con pazienza e con due giorni di lavoro, ieri e oggi, persi. Chi paga? Lui pensa di chiedere un indennizzo alla Regione. Altra fila…Basta una pec. Forse. Siamo alla Speranza…