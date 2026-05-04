Ara Basilicata: formazione per allevamenti più sostenibili

L’Associazione regionale allevatori di Basilicata ha avviato una serie di incontri territoriali nell’ambito della informazione e formazione dei propri associati, nell’ottica “one healt”. Si tratta di un innovativo approccio negli allevamenti che integra salute umana, animale e ambientale, promuovendo il benessere animale, la riduzione degli antibiotici e la biosicurezza per prevenire le zoonosi. I veterinari e gli allevatori lavorano insieme per garantire la sicurezza alimentare e la sostenibilità, riconoscendo l’interconnessione tra salute animale e pubblica. “Gli incontri tendono a divulgare le proposte dell’Associazione – spiega il direttore dell’Ara Basilicata, Franco Carbone – al fine di rendere l’allevamento sempre più sostenibile basandole sui pilastri della ‘one health’ ossia interazione tra salute umana, animale e ambientale”. Partecipano agli incontri, alcuni già organizzati a Muro Lucano, Lagonegro, Accettura, esponenti di spicco del mondo zootecnico, ossia il direttore tecnico Associaziona Italiana Allevatori Andrea Bassini, il direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria di Bari Pasquale De Palo, ed i rispettivi direttori delle Asl veterinarie di Potenza e Matera, Vito Bochicchio e Vincenzo Nola. Durante gli incontri vengono anche affrontate le problematiche e le opportunità dell’allevamento dei bovini da carne che nella nostra regione è costituito essenzialmente dalla linea vacca-vitello. Prossima iniziativa in programma a Tursi.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.