Diverse e diversificate le iniziative di Apulia Distribuzione, società che gestisce oltre 200 punti vendita diversi nel Sud Italia per dare a tutti i consumatori reali possibilità di risparmio.

Il Centro di Distribuzione che gestisce i punti vendita Carrefour Italia in Basilicata, nel dettaglio , annuncia tre iniziative a sostegno delle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19.

Si parte da “La Spesa Sospesa”, ispirata alla tradizione solidale del caffè sospeso napoletano, che consente agli utenti dei supermercati di acquistare qualche articolo in più durante la loro spesa (generi alimentari di prima necessità, prodotti per l’infanzia o per l’igiene personale e femminile) e di lasciarli in un carrello dedicato, posizionato subito dopo le casse per consentire ai Comuni di riferimento di distribuirli a chi ne ha bisogno in collaborazione con la Protezione Civile.

A “La Spesa Sospesa” si aggiungono poi altre due iniziative del gruppo che vanno nella stessa direzione: la prima è un Bonus aggiuntivo del 10% sul valore dei Buoni Spesa dei Comuni per l’acquisto di beni necessari e applicato a tutti: in questo modo se il cittadino ha in mano un buono da 50 euro la sua spesa può arrivare a costare 55 euro e non dovrà versare la differenza. Così anche per i buoni di ogni valore su cui verrà calcolato sempre il 10% aggiuntivo del valore sulla spesa effettuata. La seconda è il potenziamento del servizio di acquisti online Speasy.it per cui i cittadini lucani possono procedere a fare la propria spesa attraverso il sito o l’app e scegliere tra la consegna a domicilio e il ritiro rapido in negozio.

“Il nostro primo pensiero – spiega il direttore vendite Michele Sgaramella – è stato tutelare la salute dei nostri dipendenti e dei nostri clienti. Iniziative come queste derivano da settimane di pensieri che vanno in un’unica direzione. Sperando che questo brutto incubo finisca presto, colgo l’occasione per ribadire di restare a casa. Ci saranno ulteriori iniziative da parte di Apulia Distribuzione nel futuro prossimo che cercheranno di dimostrare sempre più la nostra vicinanza al cliente“.

L’azienda

Apulia Distribuzione è un Ce.Di., ovvero un Centro di Distribuzione fondato nel 2001 dai fratelli Antonio e Massimo Sgaramella (rispettivamente presidente e direttore acquisti). Michele Sgaramella è il direttore vendite. Nel 2020 la società pugliese ha siglato un accordo con Carrefour Italia ed è presente sul mercato di Puglia, Basilicata e Calabria con le insegne Carrefour Express, Carrefour Market e ipermercati Carrefour, in Sicilia con Qui Conviene e Ils Discount. L’azienda inoltre è proprietaria dei marchi Rossotono, presente in Puglia, e MaxiLike, presente solo in Sicilia.

Di seguito l’elenco dei Comuni