Apt, undici educational tour finanziati con il bando “Parti”, per far conoscere il territorio

“Sono undici gli educational e press tour finanziati dall’avviso pubblico promosso dall’assessorato allo Sviluppo economico e dall’Apt e che verranno realizzati dai tour operator della Basilicata a cui l’avviso si rivolgeva. Gli undici tour compongono un programma di incontro-conoscenza del territorio che, a partire dal primo educational di questi giorni, si svilupperà fino al prossimo ottobre. Ai tour prenderanno parte agenzie di viaggio italiane, content creator, giornalisti e blogger internazionali, dirigenti scolastici, professionisti del turismo esperienziale, del lusso e del MICE, fino ai rappresentanti del Club Alpino Italiano.” Lo si legge in una nota dell’APT Basilicata in cui si spiega che “Gli itinerari, dedicati a differenti target, toccheranno diverse destinazioni turistiche della regione: Matera, il Parco Nazionale del Pollino, l’area del Vulture-Melfese, la Costa Ionica, Maratea e i borghi come Brienza, Sant’Angelo Le Fratte, Satriano di Lucania, Sasso di Castalda, fino al Metapontino con i siti archeologici della Magna Grecia.T ra le iniziative già in calendario, oltre al “Basilicata Easy” in programma in questi giorni, “Lucania da vivere” di Marmo Melandro, dedicato al Pollino con cooking lesson e tradizioni popolari; “Basilicata anima autentica” di Martulli Srl, che porterà content creator internazionali tra borghi e Matera; “Nel Regno della Bramea” nell’area del Vulture; il “Grand Tour della Basilicata” dedicato al trekking; “Maratea Mice Discovery” per operatori congressuali; educational sul turismo scolastico legato alla Magna Grecia.” “Siamo contenti della varietà e della qualità delle proposte ricevute perché abbracciano quasi l’intero territorio regionale e si rivolgono a diversi segmenti turistici a testimonianza della professionalità dei nostri t.o. – dichiara il Direttore generale dell’Apt, Margherita Sarli – Ogni segmento richiede linguaggi, competenze e interlocutori diversi: è per questo che abbiamo scelto di affidare ai tour operator lucani il compito di costruire itinerari su misura creando una rete qualificata.Il programma – conclude – sarà integrato naturalmente dalle iniziative dirette dell’agenzia e sarà seguito da noi per rafforzare virtuosismi e cogliere opportunità“. “È una misura opportuna e condivisa con gli operatori – dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo – per far conoscere le bellezze paesaggistiche e culturali della nostra terra, grazie alla quale si creeranno ricadute positive sull’economia delle aree interessate, permettendo di mettere in circolo risorse fondamentali anche per i Comuni più marginali.”

