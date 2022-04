“La Basilicata permette di scoprire tanti mondi interiori”.

Potremmo racchiudere in questa estrema sintesi le osservazioni della prima giornata della Basilicata alla Bit di Milano. Una regione che si è presentata con tante sfumature, oltre alle punte di diamante di città come Matera e Maratea.

Di seguito il resoconto attraverso una nota dell’APT Basilicata.

Massiccia partecipazione allo stand della Basilicata da parte dei tanti visitatori e delle tante istituzioni lucane che hanno voluto essere presenti a Milano, sotto il coordinamento dell’Agenzia di promozione territoriale della Basilicata. La Regione Basilicata, attraverso il dipartimento Ambiente, il Flag coast to coast, con il sostegno del dipartimento Agricoltura e la partecipazione di sei comuni costieri, tirrenici e ionici, i comuni di Matera, Maratea e Potenza con uno spazio tutto proprio, il Gal Start 2020, il Gal “La cittadella del Sapere” e soprattutto tanti operatori privati che da domani avranno incontro con tanti buyers nazionali ed internazionali.

Fra le tante iniziative organizzate allo stand per la giornata odierna spiccano la inaugurazione del Flag Coast to Coast con Show cooking di prodotti ittici dei due mari e la lectio magistralis del prof. Raffaele Morelli.

Nel corso dell’affollata conferenza, è intervenuto l’assessore regionale all’Ambiente, Cosimo Latronico: “La pandemia ha reso i turisti maggiormente interessati a tutto ciò che riguarda la loro salute e il loro benessere fisico, intellettuale e spirituale. Proprio per questo, sono inclini ad esperienze più esclusive , in cambio di un completo relax e del distacco dalla realtà quotidiana. Un nuovo bilanciamento tra sicurezza, certezza di salubrità e calore “.

Il direttore generale dell’Apt, Antonio Nicoletti, si è soffermato sul cosiddetto “Turismo delle Passioni” riprendendo una dichiarazione del ministro Garavaglia secondo cui la Basilicata “è un modello per il nuovo turismo in Italia”.

“La Basilicata ha un’offerta adatta a tanti turismi – ha detto Nicoletti – e oggi ci rivolgiamo a chi cerca a vacanza per soddisfare le proprie passioni. L’accoglienza lucana soddisfa aspetti che hanno a che fare con l’etica della responsabilità e della cura, temi molto cari anche al prof. Morelli”.

Di seguito la sintesi dell’intervento di Raffaele Morelli che si può ascoltare nella versione integrale sulla pagina Fb Basilicata turistica.

E’ importante avere il coraggio di visitare i luoghi per trovare l’antica sapienza che ci abita. In questo modo ritroviamo il sapere che ci cura. Quanto incontrate i sassi di Matera, incontrate le origini di un mondo antico, primordiale che abita dentro di noi.

Noi siamo processi in divenire quando andiamo in vacanza a visitare i costumi di cui la Basilicata è maestra. Feste, tradizioni. Noi stiamo visitando noi stessi.

Ecco il grande tema del turismo delle passioni. Sapeste quante persone mi hanno chiesto: Com’è il riposo salutare? Com’è la vacanza che fa bene?

Questa conferenza è l’opportunità più adatta per parlare del benessere che si svolge nel nostro cervello quando andiamo in vacanza, quando ci riposiamo. E la Basilicata mi ha offerto uno spunto straordinario perché rappresenta molto bene l’idea che ho io del luogo dove riposarsi.

Goethe in Viaggio in Italia scrive “Quando si parte e si parte per davvero, non si sa veramente dove si arriva, perché ogni cosa che vedo, ogni scoperta è una scoperta di mondi che sono dentro di me”.

Oggi noi sappiamo che il nostro cervello si modifica nella nostra vicinanza agli alberi, alle piante: le piante liberano sostanze come i fitoncidi. Le piante sono un antidepressivo.

Camminare fra gli alberi, e la Basilicata è piena di boschi – recepire i profumi del bosco, percepire le foglie che cadono, quell’atmosfera è terapeutica.

La Basilicata mi ha insegnato che la vacanza è un luogo solo se c’è un contatto con la natura. Vado a riposarmi nella natura, con la natura: questo è stare con le radici più profonde del nostro essere, nel nostro luogo più nascosto. Noi siamo prima di tutto alberi, piante, rocce. Le lunghe camminate fra le colline, fra le rocce.

Quando incontrate i sassi di Matera, voi non incontrate dei sassi, voi incontrate le origini del mondo antico, del mondo antico, primordiale, che abita dentro di noi.

Noi siamo processi in divenire. Quando andiamo in vacanza a visitare i costumi, i costumi di cui la Basilicata è maestra con le sue tradizioni, noi stiamo visitando noi stessi, non stiamo visitando un luogo interno dove gli antichi personaggi, le antiche maschere abitano dentro di noi.

A distanza 30-40 Km. In Basilicata ci sono cibi differenti, esiste il genius loci, si avverte l’energia del luogo.

Andare in vacanza vuol dire andare in un mistero.

Qual è la vera vacanza? Quando è misteriosa. Quando puoi incontrare qualcosa che ancora non sapevi, quando le tradizioni ti raccontano l’antico che c’è in te.

Il mare: siamo abituati a pensare al mare come a una fila di ombrelloni, ma il mare evoca dentro di noi tutte le valenze primordiali della psiche: il battesimo, la rigenerazione, la rinascita, le onde che sono come emozioni che ci travolgono, il vento, l’abbandono, il naufragio, il ritorno. Tutte le volte che andiamo al mare, anche camminando semplicemente sulla spiaggia, evochiamo senza saperlo il ritorno a Itaca, il ritorno alla terra promessa. Si chiama vacanza soltanto se usciamo dai confini del nostro Io, del nostro pensiero, se possiamo fare escursioni dove vediamo situazioni, eventi, che si affacciano ai nostri occhi per la prima volta. Quando guardiamo le cose come fosse la prima volta, come se non fossimo mai nati prima.

Si chiama vacanza perché andiamo a rinascere, questi sono gli spunti di cui parlerò a proposito della Basilicata, dove mi soffermerò sui tanti agi che regala la Basilicata, sulle scoperte, sulla natura che possiamo ritrovare, sperimentare.

La salute viene soltanto dal nostro lato antico. Se abbiamo il coraggio di visitare luoghi che ci ricordano l’antica sapienza che ci abita, noi troviamo la cura, quel sapere che ci cura da tutti i nostri disagi.

l grande tema del viaggio è il grande tema di uscire da noi stessi.

Il viaggio è la guarigione, la cura. Quando vai nel nuovo, ti dimentichi il passato.

Quando vado in Basilicata, acquisisco dei modi mentali differenti, che sono la cura. Il meglio che possiamo fare è visitare posti nuovi, vedere posti nuovi, ritrovare il proprio mondo antico.

La Basilicata non è solo Matera, la Basilicata permette di scoprire tanti mondi interiori.”