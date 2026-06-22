Apt, due produzioni televisive nazionali: “L’Assaggia Storie” (La7) e “I Viaggi del Cuore” (Canale 5) in Basilicata.

La Basilicata continua a conquistare la televisione nazionale grazie a due produzioni che, nelle prossime settimane, porteranno nelle case degli italiani il racconto di alcuni dei luoghi e delle eccellenze più rappresentative del territorio. Si tratta di “L’Assaggia Storie”, in onda su La7, e “I Viaggi del Cuore”, trasmesso su Canale 5, due format differenti ma accomunati dall’obiettivo di raccontare l’identità autentica delle destinazioni attraverso paesaggi, tradizioni, cultura e gastronomia.

Nel Vulture Melfese sono già iniziate le riprese della puntata lucana de “L’Assaggia Storie”, il programma dedicato alla storia e alle radici dei prodotti tipici italiani. Protagonista assoluto sarà l’Aglianico del Vulture DOCG, simbolo dell’enologia regionale e ambasciatore della Basilicata nel mondo.

Il racconto accompagnerà il pubblico in un viaggio tra le cantine storiche, i caratteristici palmenti scavati nel tufo e i vigneti che si estendono sulle pendici del Monte Vulture, ripercorrendo la storia di un vino che rappresenta molto più di una semplice eccellenza gastronomica. Al centro della narrazione ci saranno anche le persone che, con passione e competenza, custodiscono e tramandano un patrimonio produttivo e culturale unico.

A guidare gli spettatori saranno lo chef Andrea Mainardi e l’attrice e conduttrice Marisa Laurito, che offriranno due punti di vista complementari: quello tecnico e gastronomico e quello più emozionale, legato ai racconti, alle tradizioni e ai luoghi. La puntata dedicata alla Basilicata andrà in onda sabato 27 giugno alle ore 11 su La7.

Contemporaneamente un’altra troupe televisiva è al lavoro a Maratea. Qui si stanno svolgendo le riprese de “I Viaggi del Cuore”, il programma condotto da Don Davide Banzato che racconta i territori italiani attraverso un percorso che intreccia spiritualità, arte, cultura e turismo esperienziale.

L’episodio dedicato alla “Perla del Tirreno” metterà in risalto i luoghi di fede, i santi e le testimonianze religiose che caratterizzano il territorio, senza rinunciare a valorizzare le eccellenze gastronomiche locali, gli itinerari outdoor e le bellezze della costa lucana. Il racconto alternerà visite ai siti storici, incontri con le realtà produttive del territorio, escursioni sul mare e approfondimenti sulle tradizioni che rendono Maratea una delle mete più affascinanti del Mezzogiorno.

Il programma, trasmesso anche online e all’estero attraverso Mediaset Italia, raggiunge mediamente circa 700 mila telespettatori con uno share compreso tra il 12 e il 13 per cento. La puntata realizzata a Maratea sarà trasmessa domenica 4 luglio.

Le due produzioni rappresentano un’importante occasione di promozione per la Basilicata, che continua a essere scelta come scenario privilegiato per raccontare un patrimonio fatto di paesaggi, storia, sapori e tradizioni. Attraverso linguaggi televisivi diversi ma complementari, il Vulture e Maratea diventeranno così ambasciatori di una regione capace di affascinare per autenticità e ricchezza culturale, raggiungendo un vasto pubblico nazionale e internazionale.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.