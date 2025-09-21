Apt, conclusa la prima BTM InterAzioni nel cuore della Basilicata Jonica

Si è chiusa ieri a Policoro BTM Inter-Azioni, il format itinerante di BTM Italia (Business Tourism Management) nato per mettere in connessione diretta il mondo del turismo con il territorio, sostenuto da Apt Basilicata e per la prima volta sulla Costa Jonica.

Tre giornate, dal 17 al 19 settembre, scandite da un fam trip che ha coinvolto 25 buyer nazionali e internazionali, insieme a tre giornalisti di settore, accompagnati in un tour alla scoperta delle ricchezze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche dell’area. I partecipanti, provenienti da diversi mercati strategici e aree chiave come Italia, Est Europa, Regno Unito, Austria, Bulgaria e Australia, con specializzazioni che spaziano dal turismo luxury all esperienziale, dal MICE ai viaggi organizzati.

Ad aprire il giro turistico è stata un’escursione in barca a vela lungo la costa, con partenza da Policoro. Momento perfetto, nel pomeriggio del 17 settembre, per dare ai buyer uno speciale benvenuto prima di visitare, in serata, il Museo Archeologico della Siritide.Il 18 settembre è stata la volta di Rotondella, il “Balcone dello Jonio”, con un belvedere da cui si gode un panorama mozzafiato con il verde delle colline e il blu del mare che si fra loro restituendo bellissimi scenari sul golfo di Taranto e sul tratto costiera che abbraccia Puglia, Basilicata e Calabria.

La giornata è proseguita con una visita al Museo Numismatico “Nicola Ielpo”, dove è stato possibile approfondire la storia della moneta e del territorio attraverso preziose collezioni private.

Successivamente, il gruppo si è diretto al Castello di Torremare, a Bernalda, e ha potuto godere delle esperienze esclusive proposte dallo staff del Museo delle Scienze e del Metaverso. E per un suggestivo tuffo nella storia, non poteva mancare una tappa nel Tempio di Hera con le Tavole Palatine.

La storia della Basilicata è legata anche ad uno dei suoi prodotti “simbolo” come l’Amaro Lucano. Particolarmente apprezzata anche la visita al Museo Essenza Lucano, a Pisticci.

Le InterAzioni sono entrate nel vivo il 19 mattina, con una intensa sessione di incontri B2B, nelle sale del Castello Berlingieri di Policoro, tra bueyr e 123 fra seller e operatori turistici locali, in un’ottica di crescita e internazionalizzazione dell’offerta turistica della Basilicata.

Ultima tappa di questo tour è stato il convegno organizzato il pomeriggio del 19, sempre nelle sale dello storico palazzo, dedicato a tematiche strategiche per l’evoluzione del comparto turistico, moderato da Mary Rossi, BTM Event Manager.

Margherita Sarli, Direttore Generale APT Basilicata: “L’esperienza è una delle principali motivazioni di viaggio, e il format di BTM punta proprio a questo: creare occasioni d’incontro con il territorio, favorire relazioni tra persone che si trasformano in scambi B2B e in una conoscenza diretta delle opportunità presenti sul territorio. Come APT, abbiamo scelto di sostenere questo format seguendo una spinta nata dal basso, proveniente da quest’area della regione — la costa del Metapontino. Una scelta che riteniamo coerente con le iniziative che, per quest’anno, abbiamo deciso di attivare, proprio in riferimento alla costa jonica, che da sempre registra numeri importanti in termini di presenze, soprattutto nella stagione estiva. Devo dire che sono soddisfatta dell’entusiasmo che stiamo percependo. Non è ancora il momento dei bilanci, ma certamente iniziative come questa rappresentano un’occasione importante per affrontare temi a noi molto vicini, come la natura e la biodiversità. Suscitare il desiderio di venire in Basilicata attraverso diverse motivazioni è, a mio avviso, fondamentale. In fondo, il nostro lavoro è questo: informare, favorire incontri, sviluppare il prodotto e comunicarlo. In tal senso, ritengo che BTM sia stato un ottimo strumento per farlo.”

Nevio D’Arpa, CEO & Founder BTM Italia: “Sono estremamente soddisfatto del risultato raggiunto. Questa iniziativa, sostenuta da APT — che ringrazio sentitamente — ha centrato in pieno il suo obiettivo: valorizzare un territorio ancora autentico, ricco di bellezza, cultura e ospitalità. Straordinaria la risposta dei buyer internazionali che hanno particolarmente apprezzato il fam trip, occasione preziosa per vivere in prima persona esperienze autentiche e profonde. L’entusiasmo manifestato dai partecipanti conferma l’alto potenziale turistico di questa destinazione. Lo stesso entusiasmo lo abbiamo riscontrato anche tra i numerosi seller presenti alle sessioni B2B. Il networking è stato intenso e di qualità, generando contatti strategici che gettano basi solide per future collaborazioni e per lo sviluppo di concreti flussi turistici incoming. BTM, con le sue InterAzioni, si conferma un efficace facilitatore di incontri professionali e un promotore credibile delle eccellenze italiane sui mercati internazionali. Continueremo a lavorare con passione affinché territori come questo trovino lo spazio che meritano nel panorama turistico globale.”

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.