Apriranno questa sera, le giostre della Bruna in Via Don Sturzo…si spera.

Da qualche anno la Festa della Bruna a Matera, sebbene abbia come sua certezza granitica la data in cui si svolge, paga lo scotto di scelte non operate a tempo debito e pertanto rimangono sino all’ultimo minuto insolute questioni pure importanti. E’ il caso dei fuochi d’artificio che sono rimasti in forse, nel sito tradizionale, sino all’ultimo è superato solo qualche ora fa (https://giornalemio.it/politica/fuochi-del-2-luglio-disco-verde-dalla-regione/). Complicato è stato anche la sistemazione delle giostre -sfrattate dalla loro consolidata collocazione a ridosso del Palazzo di Città e del Tribunale per i lavori in corso- per le quali è stato operato un frazionamento. Quelle dei piccoli rimaste nel piazzale adiacente la stazione delle FAL e quelle per i grandi sistemate in Via Don Luigi Sturzo e aree adiacenti concesse dall’Ater. Ma proprio queste ultime non sono state aperte ieri sera. Come ci confermava il comandante della Polizia Municipale Paolo Milillo, questa mattina sul posto proprio per controllare che l’andamento della sistemazione delle ingombranti strutture avvenga a regola d’arte. Problemi di messa in sicurezza delle stesse non completate per cui si sta correndo per risolvere nella giornata odierna e far si che questa sera si possa consentire la loro apertura per la gioia di ragazzi ed adulti….e un poco meno forse di quella dei residenti che per qualche giorno dovranno convivere a stretto contatto con queste macchine del divertimento. Insomma, sebbene a fatica, è quasi tutto pronto…per i giorni più attesi dalla Città. E ieri sera, come da prassi, i materani hanno fatto ooh che meraviglia alla puntuale accensione delle luminarie.

