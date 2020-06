““Sportello amico” è lo sportello di assistenza per i cittadini stranieri attivo presso la sede del sindacato Federcolf, in via Lucana 23, a Matera.

Il servizio è attivo dal 1 giugno 2020, in coincidenza anche con l’apertura della procedura di regolarizzazione dei cittadini stranieri prevista dal recente decreto Rilancio. Tuttavia, “Sportello amico” non è solo uno strumento di supporto e sostegno alla cosiddetta “sanatoria”, ma si tratta di un punto di riferimento per tutti i cittadini stranieri, con particolare attenzione a quelli che lavorano nel settore del lavoro domestico e di cura.”

E’ quanto si legge in un comunicato stampa che così prosegue:

“Presso lo “Sportello amico” sono attivi e prenotabili immediatamente i seguenti servizi:

• Informazione e assistenza sulle pratiche relative alla regolarizzazione dei cittadini stranieri (la cosiddetta “sanatoria”);

• Informazione e assistenza sulle pratiche amministrative riguardanti il rilascio del permesso di soggiorno, l’acquisizione della cittadinanza, il ricongiungimento familiare, conversione del permesso di soggiorno;

• Mediazione nei rapporti fra immigrati e pubblica amministrazione, con interventi a sostegno di coloro i quali hanno difficoltà a far valere i propri diritti nei vari uffici competenti come le Questure, le Prefetture, lo Sportello Unico per l’immigrazione, la Commissione nazionale per il diritto d’asilo, l’INAIL etc. e l’assistenza sui procedimenti amministrativi pendenti;

• Consulenza e assistenza legale nelle discipline del Diritto penale, civile, internazionale e dell’immigrazione;

• Orientamento, consulenza e assistenza legale per coloro che vogliono inoltrare richiesta d’asilo politico e per coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e umanitaria;

• Informazione e consulenza legale per problematiche relative al lavoro e la previdenza sociale; assistenza per la risoluzione di controversie sul lavoro; tutela del lavoratore e dei suoi familiari in caso di infortuni o decessi sul lavoro;

• Aiuto e supporto nella compilazione e richiesta dei vari bonus per l’emergenza Covid 19;

• Assistenza nella compilazione del curriculum vitae e nell’orientamento al mondo del lavoro.

L’attività dello Sportello è sostenuta da un gruppo di avvocati e operatori con esperienza pluridecennale nel settore, costantemente aggiornati sulla normativa vigente e la relativa giurisprudenza. L’obiettivo dello Sportello è quello di accompagnare le persone nel corso delle procedure legate alla loro permanenza regolare sul territorio italiano, di garantire l’accesso effettivo agli uffici pubblici e di informare tutti i cittadini che vi si rivolgono dei loro diritti e dei servizi presenti sul territorio.

La centralità dell’ufficio, l’accesso libero e la possibilità di fornire numerose risposte a tutti i migranti e le migranti, indipendentemente dallo status e dal loro percorso in accoglienza nel nostro Paese, sono elementi che, insieme alla professionalità creata negli anni, alle relazioni intessute e ai diversi sguardi che compongono il gruppo di lavoro, contribuiscono a rendere il servizio unico nel suo genere sul territorio.

Per accedere ai servizi è necessario associarsi.

Lo sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Si riceve su appuntamento, prenotabile via mail, telefono o tramite il tasto Whatsapp della pagina Facebook di Federcolf Matera.

Per informazioni:

mail:federcolf.matera@gmail.com

tel. 351 0576631″