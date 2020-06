“ Il mondo della musica e della cultura non si è mai fermato e lo dimostra il cartellone del Gezziamoci 2020 che quest’anno unirà suoni e territorio con uno spazio centrale ai rioni della città”.

Così Gigi Esposito, presidente dell’Onyx Jazz club annuncia la conferenza stampa di presentazione del cartellone delle iniziative della rassegna ormai al 33mo anno che si terrà in presenza venerdì 26 giugno alle 10,00 nella sede dell’Onyx, in via Cavalieri di Vittorio veneto a Matera .

“La pandemia ci ha messi alla prova – aggiunge – ma ci ha anche dato la forza necessaria per progettare e guardare avanti anche per l’immenso mondo che si muove attorno agli eventi musicali della città e di tutto il Paese che ha diritto di ricominciare”.

All’incontro saranno presenti l’assessore comunale alle Cultura, Marianna Dimona, Rossella Rubino presidente della commissione comunale Cultura, Marta Ragozzino direttrice del Polo Museale di Basilicata, Biagio Lafratta Soprintendenza Archeologica delle Belle arti e Paesaggio di Basilicata, Patrizia Minardi, dirigente dell’Ufficio sistemi culturali e turistici della Regione Basilicata.