Appuntamenti di settembre al Comune di Pisticci

– Marconia, 1-8 settembre: Celebrazioni in onore della Madonna delle Grazie

Il cartellone degli eventi estivi si chiude con le celebrazioni per la Festa della Madonna delle Grazie, patrona di Marconia, che prenderanno il via domenica prossima.

Un programma ricco di eventi che si concludono l’8 settembre con il concerto in piazza di Fausto Leali.

– – Prosegue fino al 31 agosto il Teatro dei Calanchi, nei calanchi di Pisticci. Ogni fine settimana in scena la rappresentazione di ELOGIO DELLA FOLLIA, riadattamento scenico dell’omonimo testo erasmiano, per la regia di Daniele Onorati.