Approvato progetto ferrovia Ferrandina-Matera e ora l’appalto

Buona notizia. Attesa da tempo, per il completamento della ferrovia Ferrandina-Matera fino al borgo La Martella. C’e il progetto definitivo, come ha comunicato la commissaria di RFI Vera Fiorani all’assessora regionale alle Infrastrutture Donatella Merra. Ora l’appalto e il cantiere, con i tempi dovuti. Al via per il 2023. E’ auspicabile e conclusione dei lavori entro il 2023. Nel frattempo occorrerà scegliere una volta per tutte il tracciato sul prolungamento in direzione adriatica. Forse, ma attendiamo conferme, si passerà a due opzioni…esclusa la terza che utilizzerebbe la trincea delle Fal.



Ferrovia Ferrandina-Matera, approvato progetto definitivo

29 LUGLIO 2022

La realizzazione della nuova linea Ferrandina – Matera La Martella compie un importante passo avanti con l’approvazione del progetto definitivo da parte della Commissaria Straordinario di Governo per l’opera Vera Fiorani.

Il progetto della nuova linea permetterà di collegare la città di Matera all’infrastruttura ferroviaria nazionale attraverso una linea elettrificata di 20 chilometri a binario unico. La stazione di Matera La Martella sarà servita sia da un collegamento diretto con la stazione di Ferrandina, sia da un collegamento verso Nord attraverso la nuova bretella di collegamento con la linea Battipaglia – Potenza – Metaponto.

Il progetto consentirà inoltre di istituire collegamenti ferroviari di lunga percorrenza tra Matera e il sistema AV e di potenziare l’offerta di trasporto pubblico locale sul territorio in termini di frequenza e qualità.

L’investimento complessivo per la realizzazione dell’opera è di circa 430 milioni di euro, finanziati anche con risorse PNRRR.