Approvate in Consiglio Regionale le “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore lucano”. La soddisfazione del Forum.

“Nella seduta del 10 marzo il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità il disegno di legge recante “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore lucano”.” Il Forum Terzo Settore Basilicata -con una nota della sua portavoce Carmela De Vivo -“dichiara la propria soddisfazione perché questa legge è anche frutto dell’impegno costante dell’associazione in attuazione dei propri contenuti programmatici presentati l’8 Aprile 2024 ai candidati alla Presidenza della Regione Basilicata.” Si ricorda che “L’iter che ha portato all’approvazione della Riforma ha preso avvio il 3 Aprile 2025 quando il Forum Terzo Settore Basilicata e il CSV Basilicata denunciarono pubblicamente il sistematico mancato ricorso agli istituti della coprogrammazione e coprogettazione da parte della Regione. Forum e CSV ribadirono con forza l’esigenza di una legge regionale che in attuazione del Codice del Terzo Settore determinasse le finalità e i principi nell’ordinamento regionale. Le Associazioni indicavano le finalità che avrebbe dovuto assumere la legge regionale: disciplinare le sedi di confronto fra la Regione, gli enti locali e gli enti del Terzo settore; determinare i criteri e le modalità con i quali la Regione promuove e sostiene il Terzo settore; definire le modalità di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nell’esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento e nella realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale. Il consigliere Lacorazza dopo essere intervenuto a supporto di quanto denunciato dal Forum e dal CSV, in uno con il consigliere Cifarelli e il consigliere Marrese presentò una proposta di legge. La IV Commissione consiliare della Regione Basilicata, in tempi congrui, ha svolto una fase istruttoria fondamentale per l’approvazione della legge, analizzandone il testo, acquisendo pareri, effettuando l’audizione della Portavoce del Forum Terzo Settore e votando emendamenti che hanno portato al testo finale. Il 3 febbraio u.s. il Forum a supporto della proposta di legge ha organizzato un incontro nella Sala Inguscio della Regione: L’amministrazione condivisa e il terzo settore, che ha visto la partecipazione del Portavoce del Forum nazionale Giancarlo Moretti e dei Portavoce dei Forum dell’Emilia Romagna della Puglia, Alberto Alberani e Davide Giove. I politici intervenuti si impegnarono per un’approvazione imminente della legge regionale condividendo le argomentazioni del Forum. La proposta di legge dopo il varo all’unanimità della IV Commissione è arrivata in aula per l’approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale. La legge costituisce l’attuazione – da parte della Regione Basilicata – della Riforma del terzo settore degli istituti della co-programmazione, co-progettazione e accreditamento. In essa trova realizzazione il quadro giuridico-costituzionale definito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020. La legge allarga gli orizzonti del terzo settore e prende in considerazione la complessità del pluralismo sociale regionale. Ad essa deve far riferimento l’intero insieme della pubblica amministrazione regionale e locale. Il Forum Terzo Settore Basilicata auspica che il Presidente e la Giunta diano attuazione anche all’impegno previsto dall’ordine del giorno approvato dal Consiglio di prevedere e stanziare, nel prossimo Bilancio di Previsione Pluriennale 2026 – 2028, le risorse necessarie all’attuazione della norma.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.