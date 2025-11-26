Applicazione Easy park a Matera anche nei parcheggi a sbarra

E’ attiva dal 2019 per i parcheggi blu a raso, in strade e piazze, e ora quella applicazione che consente di risparmiare tempo senza dover raggiungere il parchimetro per il rilascio dello scontrino, e ora sarà possibile fruirne anche nei quattro parcheggi con accesso mediante ”sbarra” di Piazza Cesare Firrao, Parcheggio di Via Saragat, Parcheggio del Comune di Matera e Parcheggio di Via Lucana. Nel comunicato sono riportate tutte le modalità di fruizione. Per gli abbonati una opportunità in più. Per gli altri una interessante novità-



COMUNICATO STAMPA

Dalle strisce blu ai parcheggi a barriera: a Matera, EasyPark è ora attiva anche in quattro parcheggi a barriera gestiti da TMP

Matera, 25 novembre 2025

EasyPark, l’app per la sosta più utilizzata in Italia e in Europa e brand di Arrive, attiva a Matera dal 2019 per il pagamento delle strisce blu, amplia la propria presenza in città estendendo il servizio anche a quattro parcheggi a barriera, gestiti da TMP Srl: Parcheggio di Piazza Cesare Firrao, Parcheggio di Via Saragat, Parcheggio del Comune di Matera e Parcheggio di Via Lucana.

Nei suddetti parcheggi gli automobilisti possono entrare e pagare la sosta in modo completamente automatico e senza passare dalle casse.

Il sistema è semplice e intuitivo: all’ingresso, la barriera si apre automaticamente grazie al riconoscimento della targa del veicolo; all’uscita, la targa viene nuovamente rilevata, il sistema calcola l’importo in base al tempo effettivo di sosta, addebita la somma sull’account EasyPark dell’utente e solleva la sbarra.

Un risultato reso possibile grazie alla funzionalità EasyPark CameraPark, che permette il riconoscimento automatico della targa, e all’integrazione con la tecnologia Flowbird MiniPark per la gestione degli accessi in ciascun parcheggio.



Il servizio EasyPark si aggiunge ai metodi di pagamento già attivi nei quattro parcheggi.

Afferma Daniele Fragasso, Assessore comunale alla Mobilità di Matera: “Si tratta di un ulteriore passo avanti verso una mobilità urbana più moderna, efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini. Grazie a un sistema semplice e immediato, gli automobilisti potranno entrare e uscire dai parcheggi senza passare dalle casse, con un pagamento automatizzato che riduce tempi di attesa, semplifica la sosta e migliora l’esperienza complessiva degli utenti. Un tassello importante nel percorso verso una sosta sempre più “smart”, che integra tecnologia e servizi per rendere gli spostamenti più fluidi e sostenibili. Continueremo a lavorare affinché innovazione e qualità dei servizi vadano di pari passo, offrendo strumenti che migliorino concretamente la mobilità e contribuiscano allo sviluppo di una città più dinamica e vivibile”

Commenta Michele Grieco, Direttore Operativo TMP per Matera “La sosta efficiente e smart è diventata un fattore chiave per la mobilità urbana e l’attrattività turistica della nostra città. In EasyPark abbiamo trovato un partner attento e disponibile, che crede come noi che la tecnologia possa e debba facilitare la vita dei residenti e dei turisti”

“Siamo lieti di estendere il servizio EasyPark anche in quattro parcheggi a barriera di Matera, un traguardo significativo nel processo di semplificazione della mobilità urbana” dichiara Giuliano Caldo, Regional Director di Arrive per l’area DACH, Penisola Iberica e Italia “Desideriamo esprimere il nostro ringraziamento

all’amministrazione comunale e a TMP per la rinnovata fiducia e per la condivisione di una visione orientata all’innovazione. Questa nuova integrazione conferma l’impegno di Matera nell’adottare soluzioni in grado di rendere la mobilità sempre più efficiente, fluida e sostenibile”.

Come attivare EasyPark CameraPark

Tutti coloro che hanno installato l’app EasyPark sul proprio smartphone possono utilizzare la funzionalità CameraPark semplicemente attivando l’apposita opzione direttamente dall’app.

Costo servizio EasyPark nei sopra indicati quattro parcheggi a barriera di Matera:

Per gli utenti con abbonamento EasyPark Go, il costo del servizio è già incluso. Per gli altri, è prevista una commissione pari al 15% dell’importo della sosta (commissione minima di 0,55€ e massima di 1,90€). L’importo totale, incluso il costo del servizio, viene indicato durante la procedura di pagamento.



-FINE-

Informazioni su EasyPark, parte di Arrive

EasyPark, parte della piattaforma globale di mobilità Arrive, è il principale fornitore di soluzioni intelligenti per la sosta e la mobilità in Europa. Presente in oltre 4.000 città in più di 20 Paesi, EasyPark semplifica la sosta, le operazioni di ricarica e la mobilità a livello globale. In stretta collaborazione con i comuni, EasyPark promuove la digitalizzazione, utilizzando dati e soluzioni intelligenti per rendere le città più vivibili.

In Italia, l’app EasyPark per la sosta è attiva in 1.000 comuni tra i quali Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Firenze, Palermo e Catania.

Visita EasyPark per le ultime novità e informazioni.

Per aggiornamenti su Arrive, visita arrive.com