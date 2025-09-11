Appesa a un ricorso la vita dell’operatrice curda Pakshan Azizi.

E a presentarlo, su mandato delle donne italiane e kurde ( Udik), all’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, saranno le avvocate Angela Bitonti e Lucia Galletta. Una presa di posizione inevitabile, che deve fare i conti con un clima difficile- come quello di una forte incrinatura delle prerogative dello Stato di Diritto- visti i protagonismi e le ipocrisie che stanno caratterizzando il genocidio a Gaza e il ”tirare dritto, comunque” con tanti e troppi silenzi internazionali. La situazione e le condizioni della operatrice umanitaria curda Pakshan Azizi, condannata a morte in Iran, e con una procedura che ha lasciato non pochi dubbi e perplessità, fanno riferimento a palesi violazioni del diritto a un processo equo. Servono tenacia, pazienza e tanta solidarietà internazionale. Ricordiamo la petizione in suo favore lanciata da Amnesty International https://www.amnesty.it/appelli/iran-attivista-curda-condannata-a-morte/



📍 Matera, 11 settembre 2025

Condanna a morte per Pakhshan Azizi: su Mandato dell’UDIK, le avvocate Bitonti e Galletta presentano ricorso all’ONU per violazione del diritto ad un processo equo.

L’Unione Donne Italiane e Kurde (UDIK) presieduta e rappresentata da Gulala SALIH ha conferito mandato alle avvocate Angela BITONTI e Lucia GALLETTA al fine di presentare ufficialmente Reclamo all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani a difesa della già nota posizione dell’operatrice umanitaria Pakhshan Azizi.

I legali hanno domandato l’avvio di una Procedura Speciale al Consiglio dei Diritti Umani, ossia un’inchiesta internazionale per gravi violazioni del diritto ad un Processo Equo, principio previsto e garantito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

È oramai manifesto che Azizi è stata condannata a morte in Iran al termine di un procedimento giudiziario opaco e privo di garanzie minime: le avvocate denunciano una sistematica violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e contraddittorio.

“Su mandato dell’UDIK, abbiamo chiesto agli organi competenti delle Nazioni Unite di intervenire con urgenza attraverso una formale e prevista procedura speciale di inchiesta. La vita di Pakhshan Azizi è appesa a un filo e il silenzio della comunità internazionale diverrebbe complice,” dichiarano Bitonti e Galletta.