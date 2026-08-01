Appello per la liberazione dei detenuti palestinesi in Italia

“Associazione Palestinesi in Italia, Coordinamento calabrese per la Palestina, Coordinamento ternano per la Palestina, Donne Palestinesi, Ferrara per la Palestina, Giovani Palestinesi d’Italia, Milano per la Palestina, Reti per la Palestina di Basilicata, Sassari per la Palestina, Unione Democratica Arabo Palestinese, firmano e promuovono insieme un appello (Appello Libertà_per_i_prigionieri_Palestinesi) rivolto contemporaneamente alle associazioni civili, politiche, sindacali, così come ai rappresentanti istituzionali (sindaci, consiglieri provinciali, regionali, deputati, senatori, autorità ecclesiastiche), perché si adoperino con urgenza attivando visite nelle carceri italiane dove sono in attesa di giudizio i detenuti palestinesi.” Lo si rende noto con un comunicato in cui si spiega che “Le associazioni chiedono la fine della repressione messa in atto dai complici del genocidio sionista; la liberazione immediata di tutti i prigionieri politici palestinesi, la fine della politica di prepotenza e persecuzione nei confronti della comunità palestinese e di chi, in Italia, si mobilita in solidarietà con il popolo palestinese. Sostenere il popolo palestinese e la sua resistenza, schierarsi al suo fianco contro l’occupazione, il colonialismo di insediamento, l’apartheid e lo sfollamento non è un crimine. Il vero crimine è rimanere in silenzio di fronte al genocidio in corso, rendendosi complici di politiche di sterminio, fame e assedio.

Soprattutto adesso che le condizioni climatiche esasperano ulteriormente l’ingiusta carcerazione ed aggravano vistosamente disagi fisici e psichici dei detenuti, è necessario ed urgente dare visibilità mediatica alla loro condizione, anche organizzando eventi pubblici sui rispettivi territori e coinvolgendo la stampa, per rendere visibile l’ingiusta detenzione; garantire ai familiari dei detenuti palestinesi il pieno diritto di visita, rimuovendo ogni ostacolo amministrativo o politico che limiti il mantenimento dei rapporti familiari, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona detenuta.

I detenuti sono: Carcere di Terni: Mohammed Hannoun;

Carcere di Sassari: Riyad Albustanji, Abdelmuti Abunada;

Carcere di Ferrara: Raed Dawoud;

Carcere di Rossano Calabro: Yaser Elasaly, Ahmed Salem;

Carcere di Melfi: Anan Yaeesh.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.