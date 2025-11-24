Appello e volantino della Cri: Donne, bastano 4 dita per chiedere aiuto

Quante sono riuscite a segnalarlo, tenendo strette le dite di una mano…che hanno scongiurato violenze e scie di sangue, sanno quanto sia utile quel gesto per evitare che la vita possa interrompersi d’un tratto, lasciando affetti cari per sempre. Il comitato materano della Croce rossa italiano nella giornata internazionale di sensibilizzazione contro le violenza alle donne distribuirà nella Città, negli esercizi pubblici, il volantino con i colori bianco e rosso (gli stessi della Cri) che spiegano come si fa a mostra il palmo della mano con il pollice piegato all’interno… e l’invito a quanti vedono quel segnale di aiuto a ”chiamare il centro antiviolenza 1522 o le forze dell’ordine”. Basta poco per ridurre la sequenza di violenza in casa e in strada. C’è tanto da fare. Ma cominciano anche con questo volantino.



COMUNICATO STAMPA CROCE ROSSA MATERA SULLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

In occasione del 25 novembre il Comitato CRI di Matera sarà per le strade del centro cittadino per consegnare alle attività commerciali un volantino invitandole ad affiggerlo nei loro locali.

Un piccolo gesto che consegna la grande vicinanza verso le vittime di violenza e femminicidio, fenomeni che non accennano a regredire ma che invece consegnano anche quest’anno un accentuarsi che è inquietante.

La violenza di genere continua a rappresentare una ferita profonda nella nostra società, un’emergenza che non può più essere ignorata.

Ogni giorno, troppe donne subiscono abusi fisici, psicologici, economici o sessuali, spesso nel silenzio e nell’indifferenza generale.

Troppe donne vengono tragicamente ammazzate.

È nostro dovere come comunità unire le forze per prevenire, denunciare e combattere ogni forma di violenza.

Contrastare la violenza di genere significa non solo offrire supporto concreto alle vittime, ma anche promuovere un cambiamento culturale che insegni il rispetto, l’uguaglianza e il valore della diversità.

Un ruolo cruciale in questo cambiamento spetta all’educazione: è necessario introdurre programmi scolastici che insegnino fin da piccoli il rispetto reciproco, il valore della diversità, l’importanza delle relazioni sane e il rifiuto di ogni forma di discriminazione o abuso.



Le scuole devono diventare luoghi di formazione culturale e sociale, capaci di prevenire atteggiamenti violenti e stereotipi di genere.

Chiediamo di non abbassare mai la guardia e di non voltarsi dall’altra parte.

La violenza di genere non è un problema privato: è una questione collettiva che ci riguarda tutti.

Solo insieme possiamo costruire una società più giusta, dove nessuno debba vivere nella paura.

Indignarsi non basta.

Per questo dobbiamo fare di più, ognuno nel proprio ruolo, affinché questa barbarie verso le donne possa avere la parola fine.

Ed è per questo che abbiamo deciso di scendere in campo concretamente per dire il nostro

“mai più“ e per fare la nostra parte con un gesto concreto: affiggere in ogni attività commerciale un volantino (che alleghiamo) che sensibilizza a chiedere aiuto e a non rinunciare mai a denunciare.

A nome del Comitato CRI di Matera, esprimiamo un sentito ringraziamento, sin da ora, a tutte le attività commerciali che accetteranno di ricevere il nostro volantino.

Il vostro contributo è fondamentale per diffondere un messaggio di supporto verso chi è vittima di violenza dimostrando che la nostra comunità non è indifferente e che insieme possiamo fare la differenza.

Saremo per le vie del centro della nostra città dalle ore 18.00 alle ore 20.30 martedì 25 novembre. La Presidente del Comitato di Matera Giulia De Biasi