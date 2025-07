Appello di Riondino ad Elly Schlein: intervieni per fermare il nuovo scempio Ilva!

Il 30 di questo mese (ore 9,00) il nuovo consiglio comunale di Taranto si riunirà con un unico punto all’ordine del giorno da votare: Accordo di programma interistituzionale per la decarbonizzazione dell’ex Ilva. E per il giorno dopo, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha infatti convocato gli enti locali (ore 16, Palazzo Piacentini a Roma), per l’incontro conclusivo relativo alla definizione dello stesso (ad AIA già approvato, e col decreto pubblicato ieri). Infatti “L’obiettivo della seduta – come si legge nella nota di Palazzo di città, a firma del presidente del consiglio Gianni Liviano – è quello di dare voce alle istanze della comunità, raccogliere contributi e definire una posizione istituzionale chiara della città di Taranto riguardo le scelte strategiche che riguardano il futuro dell’impianto siderurgico, con particolare attenzione agli aspetti occupazionali e ambientali”. Tutto tranquillo? Sembra proprio di no. In primis perchè i cittadini potranno accedere alla seduta consiliare solo su invito.“Nel rispetto della normativa vigente – è spiegato nella nota -, l’accesso alla sala consiliare avverrà entro il limite massimo di capienza previsto. Saranno invitati 30 partecipanti, individuati nel rispetto delle diverse sensibilità presenti sul territorio, così suddivisi: diedi rappresentanti delle organizzazioni sindacali, diedi rappresentanti delle associazioni ambientaliste e altrettanti esponenti di enti e istituzioni locali, tra cui Camera di Commercio, ASL e ARPA. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul canale istituzionale del Comune di Taranto, per garantire la massima trasparenza e partecipazione”. Ma soprattutto perchè l’accordo in questione predisposto dal Ministro Urso prevede un sostanziale ritorno della produzione dell’impianto ancora a carbone per oltre dieci anni, prima di passare al gas e poi all’elettrico. Un sostanziale ritorno al passato. Ad una modalità di produzione che ha provocato morte e i danni ambientali noti. E il PD? Emiliano e la nuova amministrazione cittadina sembra che siano orientati a dare il via libera. Per questo l’attore e storico attivista della vertenza Ilva Michele Riondino ha diffuso poco fa un video con cui si rivolge direttamente ad Elly Schlein invitandola a studiare il dossier e a non associarsi ad una scelta di Fratelli d’Italia. Nel video spiega anche perchè questo accordo è un sostanziale ritorno indietro. Eccolo:

A