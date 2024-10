Appello da Pane e Pace….per cessare ‘’ovunque’’ i conflitti

E lo fa il forno ‘’ Pane e Pace’’ di Matera alla vigilia della giornata mondiale del pane, un elemento essenziale per la vita dei popoli aldilà della lavorazione e delle farine. Pane che scarseggia o dove non si può produrre a causa delle guerre tra Israele e Hamas a Gaza e contro Hezbollah nel Libano, tra Russia e Ucraina. Ed è l’occasione anche per parlare delle qualità organolettiche del pane. A ricordarlo è il food manager di Pane e Pace, Antonio Nobile.



IL COMUNICATO STAMPA

“Pane e pace a tutto il mondo”, da Matera il messaggio di pace in occasione della Giornata Mondiale del Pane

In occasione della Giornata Mondiale del Pane che si celebra il 16 ottobre, da Matera, Città del Pane e Città della Pace, arriva l’appello ai potenti della terra per cessare tutte le guerre in corso. A promuovere il messaggio “Pane e Pace a tutto il Mondo” è il forno Pane e Pace di Matera che nel celebrare l’alimento tipico della Città dei Sassi lancia un accorato appello per la pace in Ucraina e in Terra Santa. Un appello da diffondere e condividere così come si condivide il pane a tavola, simbolo di comunità, solidarietà, generosità e pace. L’atto di spezzare il pane è un gesto di amicizia in molte culture e nella Giornata mondiale del Pane questo alimento diventa l’alimento in grado di unire i popoli della terra.

“Nonostante la panificazione artigiana sia alle prese con la crisi mondiale del grano, con i conflitti e con i cambiamenti climatici -afferma Antonio Nobile food manager del forno Pane e Pace- rilanciare questa attività serve a diffondere i valori legati a questo cibo semplice, ma ricco di preziose qualità organolettiche che lo rendono il principale protagonista della dieta mediterranea. A questo alimento aggiungiamo un messaggio di Pace che vuole essere un auspicio affinché cessino tutte le guerre in atto.”

La Giornata mondiale del pane, che si celebra il 16 ottobre, è stata istituita dall’Unione internazionale dei panettieri e dei pasticceri (UIBC) nel 2006. Questa giornata coincide con la Giornata Mondiale dell’Alimentazione e sottolinea il ruolo essenziale del pane nella nutrizione globale e nella sicurezza alimentare.

Matera, 15 ottobre 2024