L’ assessore alle Attività Produttive del comune di Ferrandina rivolge un appello alla Task Force istituita dall’assessorato alle attività produttive della Regione Basilicata

affinchè sblocchi e acceleri il pagamento a favore delle Pmi a valere su i bandi emanati dalla Regione, al fine di restituire liquidità alle stesse. Si pensi, per esempio, al pacchetto CreOpportunità, che, oltretutto, era previsto anche per finanziare le attività in fase di start up.

Tra le gravi conseguenze dell’emergenza sanitaria da Covid-19 c’è la crisi di liquidità che sta colpendo tante attività produttive.

Ciò comporta che tante aziende, già stremate da questa crisi senza precedenti, si ritrovano a fare i conti con una crisi di liquidità, oggi più che mai indispensabile per fare fronte alle spese ordinarie, oltre che a tutte le spese sostenute per far fronte ai programmi d’investimento previste nei predetti bandi regionali.

Per tali ragioni, vi chiediamo – conclude l’ assessore Zizzamia – pur nella consapevolezza delle difficoltà del momento, di compiere un ulteriore sforzo al fine di accelerare ogni tipo di pagamenti maturati verso le imprese.