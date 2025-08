Appello al Sindaco e ai consiglieri del Comitato per la Pace di Matera e Teng a guerr ‘n cap

Nella seduta consiliare di martedì prossimo, la massima assise della Città di Matera, tra gli altri punti all’ordine del giorno, affronterà la tragica vicenda che si sta consumando in Palestina ed in particolare a Gaza. Per l’occasione, il Comitato per la Pace di Matera e il collettivo Teng a guerr ‘n cap –che in tutto questo tempo hanno tenuta alta l’attenzione sulla tragedia palestinese, anche quando in piazza ci si raccoglieva in pochi- con la nota che segue si rivolgono agli amministratori della città per ribadire i punti centrali della vicenda e invitano Sindaco e Consiglieri a partecipare anche all’incontro pubblico che si terrà domani, lunedì 4 agosto -ore 19,30- presso l’anfiteatro di via Lanera. A seguire il testo del documento.

“Appello al Sindaco, alle Consigliere e ai Consiglieri del Comune di Matera

In vista della seduta del Consiglio comunale di martedì 5 agosto 2025, che affronterà tra i punti all’ordine del giorno la situazione in Palestina, il Comitato per la Pace di Matera e il collettivo Teng a guerr ‘n cap rivolgono un appello affinché la discussione sia condotta con rigore, responsabilità e spirito super partes, nel rispetto del mandato democratico e dei valori di giustizia e pace.

In particolare, chiediamo che il Consiglio comunale:

A) riconosca ufficialmente lo Stato di Palestina nei confini del 1967;

B) sospenda ogni forma di collaborazione istituzionale con lo Stato di Israele, alla luce delle gravissime violazioni del diritto internazionale e umanitario in corso a Gaza e nei territori palestinesi occupati, documentate da agenzie ONU, organizzazioni per i diritti umani e numerose autorità indipendenti.

Matera, che nel 2026 sarà Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, ha il dovere etico e politico di farsi portavoce di una visione di pace giusta. Una pace che non si traduca in neutralità, ma in una presa di posizione chiara contro l’occupazione, l’oppressione e il genocidio in atto in Palestina.

Per questo, il Comitato per la Pace di Matera e il collettivo Teng a guerr ‘n cap invitano le consigliere, i consiglieri, le associazioni e tutta la cittadinanza a partecipare a un momento pubblico di confronto e discussione che si terrà lunedì 4 agosto alle ore 19.30 presso l’anfiteatro di Lanera, in vista delle mozioni che saranno discusse.

Invitiamo inoltre tutte le associazioni, i sindacati, i collettivi e le organizzazioni, sia quelle che già fanno parte della rete del Comitato per la Pace, sia tutte quelle che ne condividono i valori a discuterne insieme a noi, a prenderne parola e a farsi promotori attivi di questo appello.

In questo tempo buio e tragico per il popolo palestinese, per il futuro della convivenza internazionale e per l’umanità intera, chiediamo alla nostra città di superare ogni barriera politica, di essere esempio di dialogo e giustizia, e di far sentire con forza e chiarezza la propria voce.

La pace non è neutralità, ma responsabilità civile e istituzionale.

Vi aspettiamo.”

Comitato per la Pace Matera

Teng la guerra ‘n gap