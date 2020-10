Quando viene meno il senso di responsabilità e si spreca in un paio di mesi, quelli estivi, quanto di buono si era costruito con il ‘’confinamento domiciliare’’ della fase 1, passando gradualmente alle fasi 2 e 3 per riavviare l’economia e recuperare un minimo di socialità non possiamo meravigliarci se c’è un ritorno dell’epidemia da virus a corona. E così si cerca di correre ai ripari con una corsa al tampone, anche a pagamento presso strutture private, per sapere se si è covid positivo ad alta o bassa carica di contagio della asintomaticità. Situazione prevedibile…annunciata che accompagna (che combinazione) l’attesa per il vaccino e per il business mondiale che va di pari passo insieme all’invito ‘’urbi et orbis’’ a scaricare l’applicazione della tracciabilità aleatoria. Antonio Serravezza, che ricorda con rammarico l’anno da capitale europea della cultura, e auspica che ci si rimbocchi le maniche per rilanciare e ristrutturare l’offerta turistica invita tutti al buon senso e a rispettare le regole : mascherina, igiene delle mani e distanza fisica. Ma le sirene dell’emergenza continuano a suonare oltre che a Matera anche nei centri della provincia come riportano i report della task force regionale. A Ferrandina scuole superiori chiuse (liceo professionale e Itis) dopo il contagio di un docente su disposizione municipale. A Tricarico, già dalla serata di giovedì 15 ottobre, la task force anticovid è impegnata nella palestra del liceo a fare tamponi su un gran numero di persone di diversa fascia di età. Calma e gesso e occorre con tanta umiltà circoscrivere i contagi con tutte le misure del caso e con tutta la umiltà applicata in passato. Siamo all’ultimo trimestre del 2020, un anno bisesto e funesto in tutti i sensi, in attesa dell’anno che verrà



LA RIFLESSIONE DI Serravezza

Quando penso che l’anno scorso pensavamo già ai festeggiamenti per la chiusura dell’evento straordinario di Matera capitale europea della cultura e iniziavamo a preoccuparci di come organizzarci per far fronte all’anno successivo mi vengono i brividi. Come si sono spenti i riflettori del 2019 si sono accesi degli altri che hanno fatto tremare l’Italia oltre che al mondo intero. Purtroppo ancora siamo in alto mare e l’unica nostra speranza è l’arrivo del vaccino che non si capisce bene quando arriverà. Nel frattempo, dopo la pausa estiva, i contagi continuano ad aumentare giorno dopo giorno e rischiamo una nuova chiusura totale della nazione. Sarebbe un colpo mortale per la nostra economia che sta tentando in tutti i modi di risalire la china. Non esistono formule magiche ma basterebbe un po’ di buon senso per non far accadere quello che non vogliamo tutti. Ci stiamo avvicinando alle festività e mi sento di chiedere a tutti i miei concittadini di fare qualche sacrificio che sarà ripagato nei prossimi mesi con la libertà, anche se ridotta, di riunirci in famiglia nel giorno più importante dell’anno: il Santo Natale. Dall’inizio di dicembre all’epifania la città deve essere pronta ad accogliere tanti turisti così che le attività siano accoglienti e produttive per la nostra economia locale.

Purtroppo con i dati nazionali di ieri le cose si metto peggio. Vi prego. State attenti, mantenete le distanze, portate le mascherine, evitate luoghi affollati sia al chiuso che all’aperto, lavatevi le mani. Il virus è lì fuori, infettivo e nocivo come la scorsa primavera. Dipende tutto da noi.