Appalto Rfi per i 12 chilometri della tratta Grassano Bernalda

L’investimento pari a 239 milioni di euro, con progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di velocizzazione di quel tratto di ferrovia della Potenza-Metaponto-Taranto, contribuirà a partire dal 2027 ad abbattere la percorrenza di 20 minuti. Bene. Nel frattempo i cantieri, con tutto quello che la cosa comporta. Un po’ di pazienza. Ma che l’opera si faccia dalla stazione di Garaguso, Grassano Tricarico a seguire. E questo conta.

IL COMUNICATO

GRUPPO FS, RFI AGGIUDICA GARA PER VELOCIZZAZIONE

POTENZA-METAPONTO-TARANTO

• nella tratta Grassano-Bernalda

• del valore di oltre 239 milioni di euro

• finanziati con fondi PNRR

Potenza, 3 gennaio 2024 – Rete Ferroviaria Italiana (capofila del Polo

Infrastrutture del Gruppo FS) ha aggiudicato la gara per la progettazione

esecutiva e la realizzazione dei lavori velocizzazione della tratta GrassanoBernalda, sulla direttrice Potenza-Metaponto-Taranto, a ICM ed al

Raggruppamento temporaneo di professionisti composto da SWS

Engineering, Architecna e SIIP.

Le opere riguardano la velocizzazione di circa 12 chilometri di linea fra

Salandra e Ferrandina, grazie a una variante di tracciato in affiancamento

all’attuale linea, funzionale anche alla risoluzione di alcune problematiche di

natura idraulica. Previsto inoltre l’adeguamento degli impianti nelle stazioni di

Salandra e Bernalda, la realizzazione di una nuova Sotto stazione elettrica e

l’eliminazione di due passaggi a livello.

Gli interventi, una volta completati, consentiranno di garantire maggiore

regolarità alla circolazione sull’intera direttrice, migliorando al tempo stesso

affidabilità e prestazioni dell’infrastruttura ferroviaria e creando i presupposti

per il transito dei treni merci lunghi 750 metri sulla tratta Taranto-Metaponto.

Il completamento dei lavori del lotto 1a della nuova linea AV/AC SalernoReggio Calabria e gli ulteriori interventi previsti sulla direttrice consentiranno

un recupero dei tempi di percorrenza sull’itinerario Taranto-Napoli di circa 20

minuti.

L’appalto ha un valore di oltre 239 milioni di euro, finanziati con fondi PNRR.

La fine dei lavori è prevista per il 2026