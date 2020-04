Non bastavano le polemiche mai sopite sul ”5G” tra Donald Trump, presidente degli States, nei confronti della Repubblica Popolare cinese e nella specie verso la multinazionale ” Huawei” ritenuta un cavallo di Troia nel monitorare e trafugare dati sensibili privati e della sicurezza nazionale? Utilizzabili non per ”pettinar le bambole” come ripete il calvo e simpatico Pierluigi Bersani ma per far concorrenza commerciale o, nella malaugurata ipotesi a mettere in piazza, vizi privati e pubbliche virtù lungo la filiera dei dati sensibili. Ora sta per arrivare anche nel nostro Paese, sperimentata in Corea e in altri Paesi asiatici, l’APPlicazione made in Italy per monitorare il ‘gregge’ della vasta e variegata popolazione esposta al virus a Corona di positivi,ex positivi, asintomatici, asmatici, allergici, anallergici e via elencando dai testi di virologia applicata. La nostra APP…licazione, per dirla tutta, si chiama ” Immuni”, per il tracciamento di eventuali contagi, in modo da favorire la movimentazione. Buona nelle intenzioni, ma in pratica. Chi si fida, viste le maglie larghe della ”privacy” che nel BelPaese sono il segreto di Pulcinella ? Una tecnica con tanto di software da scaricare in maniera volontaria, si dice, sul telefonino e la cosa con tanto di registrazioni e dati personali, sanitari compresi, dovrà mettere sul ”Chi va la?” dalla presenza di Untori. Piano. Bella tecnologia. Ma i dati sensibili? Chi ci assicura che non finiscano in pessime mani? Del resto lo Stivale e lo abbiamo visto con i tentativi di scalata a Tim di un gruppo francese, è sul crinale della difesa della sicurezza nazionale. Figuriamoci su quelli sanitari. C’è il Golden Share, lo scudo ai gruppi importanti e strategici dell’Italia. Durerà ? La grafica che riportiamo nel servizio è esemplare. Nulla questio sugli obiettivi di monitoraggio sanitario. Ma sull’argomento sono cominciate giustamente le perplessità con i partiti di centro destra che chiedono dibattito in Parlamento e una legge. Osservazioni anche anche nella maggioranza M5S, PD, Italia Viva. Poi ci sono i cittadini, seguaci della massima andreottiana che ” A pensar male ci si azzecca” o che sono come San Tommaso e diffidano comunque di innovazioni dalle garanzie labili e prese sull’onda dell’emergenza. E allora occhio al ” Qui, gatta ci cova”. Attenti alle derive liberticide, da qualsiasi parte vengano. Mala tempora currunt. Vi piace l’APP…licazione? Fatevene una ragione e ricordate la differenza tra involuzione, restaurazione, rivoluzione e liberazione. Non restate Immobili e neppure Immuni.



E in queste ore vengono fuori indicazioni sulla somministrazione a 40 milioni di italiani, per la fase 2 di movimentazione, e con dati da distruggere come chiedono i firmatari dell’appello ”Lettera 150” , il gruppo che riunisce i 150 ricercatori firmatari dell’appello a favore della riapertura rapida in sicurezza dopo la ”serrata” o lockdown (all’inglese), promosso dal giurista Giuseppe Valditara, dell’Università di Torino.Gli esperti , riferendosi alla sicurezza, hanno chiesto che sia nominato un responsabile della distribuzione dell’app, “capace di portare accordi con soggetti come Amazon, Apple, Facebook, che farebbero mantenere attiva la app per milioni di utenti”, e convincerli a utilizzare l’applicazione anche con incentivi. Siamo perplessi che i social e le multinazionali mondiali del commercio on line, e ricordiamo i ‘buchi” e la inaffidabilità di Facebook e altri , possano garantire sicurezza con tutto l’interesse che hanno a tracciare per fini commerciali e non solo abitudini e caratteristiche di milioni di persone. Tecnologia utile, ma puo’ uccidere la nostra libertà. Spazio all’idea di Federparchi Per la fase 2 dell’emergenza coronavirus, che ha proposto al governo una app che indichi i luoghi dei parchi dove andare senza fare assembramenti, e l’estensione a tutte le aree protette italiane dei benefici fiscali oggi riservati ai parchi nazionali. L’unica APP che a Matera ci concediamo e quella del movimento APPeppino, tra politica e goliardia, resta sempre reale e così sia.