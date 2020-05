Nel titolo quanto avevamo osservato in precedenti servizi e ne abbiamo avuto conferma nel servizio realizzato con la consueta scrupolosità dalla redazione di Report e trasmesso lunedì 11 maggio in prima serata su RaiDue. L’APP licazione “Immuni’’ che dovrà monitorare la diffusione del contagio e gli eventuali casi di positività da coronavirus resta nel limbo delle storie all’italiana, tra quanti si sono fatti avanti per tempo per gestire il servizio (nessun bando pubblico), con tante perplessità sulla tutela della privacy e sui rischi di uso strumentale dei dati personali, e sulla scarsa efficacia di un servizio che deve raggiungere almeno il 60 per cento della popolazione , senza dimenticare che deve poter contare necessariamente sui tamponi. Governo e privati, e con il garante della privacy sul ” Chi va la?” , al lavoro per salvare capra e cavoli. Vi invitiamo a vedere la punta di Report su Raiplay o in tv sabato prossimo, con tutte le contraddizioni, le omissioni che hanno contrassegnato e continuano a contrassegnare la pandemia da coronavirus: connivenze tra Cina e presidente dell’Oms, rimpallo di responsabilità tra Cina e Stati Uniti su come siano andate le cose nella diffusione – e già dall’autunno scorso del covid 19- e nella repressione di medici e giornalisti (questione più volte denunciato nella protesta del segretario dei radicali lucani, Maurizio Bolognetti) che nella repubblica popolare avevano denunciato quel pericolo.E poi gli interessi filantropici di Bill Gates sulla sperimentazione dei vaccini. Omissioni, errori e ipocrisie anche in Italia con tanti ”non so” sul perchè ?e sul per come? non si sia fatto nulla per attrezzarsi sulle pandemie. E che dire degli scandali sulle mascherine, quelle chirurgiche da 0,50 centesimi di euro + iva sono difficili da trovare, tra certificazioni a marchi labili, truffe e linee di impiego in tutte le salse. In Francia,intanto, è stato sperimentato un software in grado di rilevare chi ha mascherina, basato sulla intelligenza artificiale e integrato con il sistema di videosorveglianza. La sperimentazione è stata fatta tra i viaggiatori della metropolitana . Niente denunce ma solo un monitoraggio statistico. Anche lì preoccupazioni per la tutela della privacy…Rassicurazioni che i dati vengono o verranno distrutti, come in Italia dove governo e privati si stanno ripiegando per un software fatto in casa e che dovrebbe conservare i dati sul telefonino. Ma non abbiamo mica l’anello al naso. I telefonini hanno software e sistemi della casa madre, che hanno tutto interesse e da remoto per sapere con cookies e applicazioni di rimando cosa facciamo. Google, android, os , Apple e via elencando sono il cavallo di Troia per sapere tutto e di tutto sui fatti altrui. Di che parliamo, del virus degli allocchi? Ma se vi va di approfondire come si perdono libertà e diritti vi invitiamo a rileggere il libro di Georges Orwell ‘’1984’’ sul Grande fratello che ascolta, vede, decide. Venne scritto nel 1949. E non dimenticate, per obiettività, come ripetono gli esponenti di Governo, che è “facoltativo’’ scaricare l’APPlicazione sull’epidemico virus a corona itinerante.

DAL SITO WWW.REPORT.RAI.IT

Immuni s.p APP di Lucina Paternesi

collaborazione di Giulia Sabella e Laura Nesi

immagini di Alfredo Farina e Tommaso Javidi

A breve entrerà in funzione la cosiddetta app “Immuni” scelta tra oltre trecento progetti. È stata realizzata dalla società Bending Spoons in collaborazione con il centro medico Sant’Agostino.Tra i soci di Bending Spoons risultano H14 (di Luigi, Eleonora e Barbara Berlusconi), StarTip, e il fondo asiatico Nuo Capital. Ma che cosa sappiamo di questo progetto? In realtà ancora ben poco, se non che dovrebbe sfruttare la tecnologia Bluetooth anziché il tracciamento dei contatti tramite Gps, giudicato più lesivo della privacy. Secondo i paletti fissati dall’Ue, questa app funzionerà se sarà scaricata almeno sul 60% dei telefoni dell’intera popolazione italiana. Alcuni esperti informatici sono scettici: se neanche Whatsapp è stata scaricata dal 60% degli italiani, che probabilità di successo ci sono per l’app immuni? E poi, quali dati raccoglierà e dove saranno conservati? Solo sugli smartphone dei cittadini o anche su un server centralizzato? Quanto è stata gestita in trasparenza la scelta della soluzione tecnologica migliore e come si rapporterà con la soluzione che stanno mettendo a punto Apple e Google? Come si sono mossi gli altri stati nel mondo?

