In una regione come la Basilicata, ricca di acqua, ma con una rete per gran parte obsoleta e colabrodo che favorisce gli sprechi ricorrere alla tecnologia digitale puo’ aiutare e non poco a contenere il fenomeno, sopratutto se si coinvolgono i cittadini. L’iniziativa del Consorzio di bonifica di Basilicata, che ha messo a punto in casa una piattaforma digitale e una APPlicazione dedicata rappresentano un interessante segnale per contenere dispersioni della rete irrigua e intervenire per tempo. E così con l’obiettivo di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi idrici, in caso di guasti o di altre problematiche legate alle forniture, il Consorzio di bonifica della Basilicata ha attivato una applicazione telematica, denominata “App del cittadino”, che consentirà di partecipare a una corretta gestione della risorsa acqua. Lo strumento innovativo, che opera sulla pagina web dell’ente consortile www.bonificabasilicata.it e con il sistema android, è stato illustrato a Matera nel corso di una conferenza stampa dall’assessore regionale alle Politiche agricole e forestali Francesco Fanelli,dall’amministratore dell’ente consortile Giuseppe Musacchio, alla presenza del consigliere regionale Piergiorgio Quarto e dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole.



L’Applicazione consentirà di raccogliere eventuali segnalazioni sui guasti della rete, di programmare gli interventi e di monitorare l’esecuzione degli stessi contribuendo a un corretto uso della risorsa idrica. ” La digitalizzazione dei servizi- ha detto l’assessore all’agricoltura, Francesco Fanelli- è un contributo all’innovazione e a migliorare l’efficacia e l’efficienza nella gestione delle risorse irrigue, patrimonio da valorizzare e tutelare”. Concetti sui quali si sono soffermati anche l’amministratore dell’Ente Giuseppe Musacchio e il consigliere regionale Piergiorgio Quarto che, per motivi professionali, ha seguito negli anni le problematiche irrigue. E il Consorzio -come ha ricordato l’amministratore Giuseppe Musacchio- effettua in media 4000-4500 interventi manutentivi l’anno sulla rete, ha a disposizione 180 operai per le esecuzioni e 70 mezzi. Sovrintende nelle aree attrezzate a 50.000 ettari irrigui, 1650 chilometri di canali per una irrigazione annuale di 24.000 ettari. I consorziati che pagano il canone irriguo sono 39.000 e 12.000 le aziende servite. Cittadini e fruitori dei servizi del Consorzio che potranno consultare nella piattaforma digitale anche un sistema informativo territoriale che consente di accedere a dati e situazioni , per esempio, nei comprensori sugli aspetti forestale e irriguo.