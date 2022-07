Apertura al Matera Pride con l’annuncio del registro Alias

Torna il Matera pride, con una serie di eventi concentrati nel pomeriggio di sabato 30 luglio, all’insegna del tema-slogan ‘’Matera ci unisce’’ e che intende far diventare la Città dei Sassi -come ha ricordato il sindaco Domenico Bennardi, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento- nel solco di “ Capitale della Cultura dell’Umanità’’ ‘’ doveva essere ancora esempio di Amore Universale e unirsi, pertanto, a tutte le città italiane che hanno accolto l’Onda Pride del 2022 “. Da qui l’annuncio della volontà dell’Amministrazione di” istituire il Registro per l’identità di genere “Alias” che possa riconoscere alle persone transgender, il genere di elezione, alias, per i documenti che sono di competenza del Comune”. Un altro tassello nel contrasto alle discriminazioni di genere e ai diritti di tutti a contribuire al rispetto di identità, volontà, pensiero. E poi la festa dai mille colori, slogan come accaduto con ‘’Matera Heroes 2019’’



IL MATERA PRIDE 2022 SI PRESENTA ALLA CITTÀ

Conferenza stampa di presentazione presso la Sala Mandela

In data 28 Luglio 2022, alle ore 10:30, presso la Sala Mandela del Comune di Matera, si è svolta l’attesissima conferenza stampa di presentazione del Matera Pride 2022.

Presenti il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, l’Assessora alla Cultura Tiziana D’Oppido, l’Assessore alla Mobilità Michelangelo Ferrara, l’Assessora al Patrimonio e alle attività produttive Maria Pistone. Inoltre erano presenti Antonella Salvatore Ambrosecchia, presidente di Agedo Matera, Vanessa Vizziello e Michele Ferrara per l’associazione RiSvolta, Francesco Ambrosecchia per Volt Matera e Antonella Breglia, attivista lucana.

L’evento è promosso dal coordinamento Matera Pride 2022 composto dalle Associazioni lucane Agedo Matera, capofila del progetto, Arcigay Basilicata, Centro Artemide, Agedo Potenza, Rete degli studenti medi di Basilicata, Risvolta Matera.



Il coordinamento è composto, inoltre, da un collettivo di giovani attivisti e altre realtà locali, tra cui la neo costituenda Arcigay Matera.

‘Dopo l’indimenticabile Heroes Pride del 2019 – dichiara Antonella Salvatore Ambrosecchia – siamo tornati per scrivere tutt* insieme una nuova avvincente pagina di Orgoglio e Bellezza per la nostra città.

Il tema del Pride 2022 è il respiro universale che ci fa sentire membri dell’unica Famiglia esistente: quella Umana. In un’epoca in cui guerre e odio sembrano stiano avendo la meglio, noi vogliamo rispondere lanciando un potentissimo messaggio di Amore e Solidarietà sociale perchè “L’Amore ci unisce”, L’Amore ci salva, L’Amore ci protegge e ci indica la strada seppur nelle mille tempeste che ciascun* di noi affronta ogni giorno.

Il Sindaco Bennardi dichiara che Matera, Capitale della Cultura dell’Umanità doveva essere ancora esempio di Amore Universale e unirsi, pertanto, a tutte le città italiane che hanno accolto l’Onda Pride del 2022. Il Sindaco, inoltre dichiara la volontà dell’Amministrazione di istituire il Registro per l’identità di genere “Alias” che possa riconoscere alle persone transgender, il genere di elezione, alias, per i documenti che sono di competenza del Comune.



“La giunta sarà presente con orgoglio alla manifestazione – dichiara l’Assessora Tiziana D’Oppido – per rendere evidente l’impegno di questa amministrazione contro tutte le discriminazioni”.

Vanessa Vizziello ricorda che le associazioni LGBT presenti sul territorio materano, durante l’ultima campagna elettorale, si erano rese promotrici della richiesta dell’istituzione del “Tavolo tecnico contro le discriminazioni” per monitorare e pianificare azioni di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto a qualsiasi forma di violenza e mancata inclusione sociale. Il Sindaco e l’Assessora D’Oppido manifestano interesse per la realizzazione di questo progetto.

Il coordinamento “Matera Pride” ha promosso la manifestazione “MATERA PRIDE 2022 – L’amore ci unisce” con un calendario ricco di eventi culturali e ricreativi che culmineranno nella parata conclusiva di sabato 30 luglio. Anche le vetrine delle attività commerciali materane stanno partecipando ad un concorso che ancora in svolgimento.

Si ringrazia tutta la comunità materana che, come sempre, ha supportato, con generosità ed entusiasmo, l’intero percorso che permette la realizzazione della parata del 30 luglio, mettendo a disposizione del coordinamento contributi volontari, opere d’arte, spazi e mano d’opera professionale.

La parata partirà alle ore 16,00 da Villa Longo e si snoderà lungo Via Nazionale, Via Annunziatella, Via Lucana e Via Roma.