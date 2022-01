Tramandare e custodire conoscenze e mestieri. E’ questo l’obiettivo dell Scuola dei Saperi di Comunità creata nel 2020 dall’Associazione Casa Netural, comunità educante con sede a Matera.

Durante gli ultimi due anni, cittadini di età ed etnie diverse hanno condiviso con il resto della comunità le proprie competenze e passioni attraverso scambi e percorsi di formazione orizzontale, disegnati insieme al team di Casa Netural. Si sono svolti in questo modo laboratori di cucito, serigrafia, panificazione, progettazione grafica, origami, cartapesta, calligrafia, cucina ed intaglio.

Ora, la Scuola dei Saperi di Comunità sta organizzando la programmazione 2022 e cerca volontari che vogliano diventare insegnanti per un giorno e trasmettere il proprio saper fare ai concittadini.

Per proporsi come volontario e diventare insegnante per un giorno basta scrivere una mail a casa@benetural.com e raccontare quali competenze / passioni si vogliono condividere.

La partecipazione ai laboratori programmati sarà gratuita perseguendo i principi dell’accessibilità e dell’inclusione.

L’idea alla base della scuola infatti è quella di essere un luogo di conoscenza, di scambio e di crescita collettiva. Ogni cittadino potrà mettersi in gioco, condividere con gli altri una parte di se, ma anche fare nuove amicizie ed imparare nuove cose in modo semplice ed informale.

I laboratori saranno un’occasione per valorizzare il patrimonio della memoria custodito dagli anziani e il patrimonio di innovazione incarnato dai giovani, ma anche e soprattutto un’opportunità per ricucire il tessuto sociale e generare un nuovo senso di comunità: collaborativa, multietnica, intergenerazionale e interculturale.

La Scuola dei Saperi di Comunità è situata al piano terra di Casa Netural in via Galileo Galilei 1, nel quartiere storico di San Pardo. Tutte le attività sono svolte nel pieno rispetto delle misure previste dal governo per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Per richiedere informazioni sulla scuola e sulle modalità di partecipazione è possibile scrivere a casa@benetural.com o telefonare al numero 0835 388276.