Dopo il successo della precedente edizione, Visioni Verticali, la festa del cinema di Potenza, rinnova il contest di

cortometraggi e documentari aperto a registi di tutto il mondo.

Ideata e organizzata dall’associazione culturale Polimeri, Visioni Verticali è arrivata alla sua 3^ edizione e si sta preparando per un evento ancor più entusiasmante. In occasione della prossima festa del cinema, che si svolgerà a dicembre 2021, la volontà è non solo di riappropriarsi degli spazi fisici (in osservanza alle possibili disposizioni in tema COVID), ma anche di mantenere il carattere internazionale che ha contraddistinto l’edizione passata avvenuta in streaming. Difatti, nel precedente contest, sono state iscritte più di 500 opere cinematografiche da 12 Nazioni diverse.

L’obiettivo rimane sempre lo stesso, dare spazio a giovani emergenti e alle loro opere visionarie senza tralasciare i nuovi modi di linguaggio, forme e visione del cinema.

Con il medesimo spirito, e rinnovata energia, Visioni Verticali ha aperto il contest dal 16 aprile fino al 15 settembre. Chiunque può iscrivere la propria opera in una delle quattro categorie: cortometraggi, cortometraggi di animazione, documentari e vertical movies. Entro il 15 maggio registrarsi è gratuito, successivamente per partecipare bisognerà pagare una somma che varia dai 10 e i 20 €.

In occasione della prossima festa del cinema verranno proiettate le opere finaliste e, durante la serata conclusiva, una giuria popolare e una giuria tecnica premieranno i vincitori di ogni categoria. In palio un fantastico premio di design che verrà commissionato tramite un bando. Indicazioni e accesso al contest si possono trovare presso il sito: https://filmfreeway.com/VisioniVerticali#awards

Non ci sono limiti al tema perché non si possono mettere paletti alla creatività.

Per chiarimenti e ulteriori informazioni non esitare a contattare l’équipe di Visioni Verticali: https://www.visioniverticali.it/contatti